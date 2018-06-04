Дни культуры Татарстана в Беларуси пройдут по 7 июня в Минске и Гродно

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Татарстана в Беларуси пройдут с 4 по 7 июня в Минске и Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

В программе Дней культуры - выставка "Многоцветие татарской национальной культуры" из собрания Елабужского государственного музея-заповедника в Национальном историческом музее Беларуси, посещение директорами татарстанских библиотек Национальной библиотеки Беларуси, обмен опытом в области библиотечного дела, презентация Казанского международного фестиваля мусульманского кино, Дни кино Татарстана в кинотеатре "Беларусь".

Торжественное открытие Дней культуры Татарстана в Беларуси состоится 5 июня в Белорусской государственной филармонии. Будет представлена выставка изделий народных художественных промыслов Республики Татарстан, фотовыставка "Этнографическая мозаика татарского народа", концерт мастеров искусств.

На следующий день концерт состоится в Гродно.-0-