1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни культуры Татарстана впервые пройдут в Беларуси с 4 по 7 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского посольства в России.

"Во время Дней культуры в Минске и Гродно пройдут показы документальных, художественных и анимационных фильмов татарстанского производства, выставки изобразительного искусства и фотовыставки, круглые столы по вопросам реализации этнокультурных инициатив на базе учреждений культуры, а также по обмену опытом в области библиотечного дела, творческие встречи деятелей культуры и искусства, выставки-ярмарки народных художественных промыслов", - отметили в диппредставительстве.

Торжественное открытие Дней культуры Татарстана состоится 5 июня в Белорусской государственной филармонии, где пройдет концерт мастеров искусств республики.-0-