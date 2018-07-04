4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Украины пройдут 5-10 июля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Официальную делегацию Украины возглавляет государственный секретарь Министерства культуры Украины Ростислав Карандеев. Торжественное открытие Дней культуры состоится 5 июля в Минске во Дворце Республики. На его сцене выступят Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П.Вирского, популярные эстрадные исполнители Иво Бобул, Ленара Османова, Злата Огневич, Тина Кароль, Олег Винник, группы Luiku и "Гетман". В фойе Дворца Республики будет экспонироваться выставка народных промыслов.

Большая концертная программа с участием популярных артистов из Украины станет в этом году одной из отличительных особенностей праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Так, 7 июля на фестивале можно будет ознакомиться с национальной кухней и работами мастеров народного творчества Украины: кузнецов, гончаров, кобзарей, керамистов, бандуристов, изготовителей кукол-вытинанок. На следующий день, 8 июля, запланирован показ конного театрализованного шоу "Киевская Русь", концерт Дней культуры Украины - в Александрии на главной сценической площадке выступят артисты и творческие коллективы.

Насыщенную программу украинские артисты представят также 10 июля на сцене Гомельского общественно-культурного центра.-0-