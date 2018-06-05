Дни культуры Украины пройдут на празднике "Купалье" в Александрии

5 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дни культуры Украины пройдут на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 8 июля в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной организации и проведению одного из главных культурных событий нынешнего лета, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большая концертная программа с участием популярных музыкантов, артистов и творческих коллективов из Украины станет в этом году одной из отличительных особенностей праздника, - отметил зампред облисполкома. - В формате Дней культуры Украины развернет работу "Сорочинская ярмарка", состоится показательное выступление конного театра "Киевская Русь".

На сценических площадках "Купалья" 8 июля пройдут концерты Национального заслуженного ансамбля танца Украины имени Павла Вирского, артистов и творческих коллективов с участием народной артистки Украины Тины Кароль, народного артиста Украины Иво Бобул, заслуженной артистки Украины Ленары Османовой, популярного певца Олега Винника, группы "Luiku", Златы Огневич, квартета "Гетман".

"Поскольку с учетом Дней культуры Украины программа праздника значительно расширилась и мы ожидаем большое количество зрителей, оргкомитет предпринял меры по созданию более комфортных условий для посетителей, - рассказал Андрей Кунцевич. - Перепланирована луговина на берегу Днепра, где проходит мероприятие. На ней обустроены дорожки для посетителей, увеличено количество объектов торговли и общественного питания, а соответственно, и число посадочных мест в них, предусмотрено больше парковочных мест для автомобилей, а в дни мероприятия к регулярным рейсам общественного транспорта добавятся дополнительные. Принято решение запустить 18 дополнительных дизель-поездов региональных линий".

Увеличится с 2,5 тыс. до 3,3 тыс. число посадочных мест на главной сценической площадке. На площадке "Молодежная", где пройдут концерты с участием известных белорусских, российских и украинских бардов в формате презентации музыкально-спортивного праздника "Большая бард-рыбалка", будет работать уже не передвижная, а стационарная сцена с партером на 300 мест. Во время праздника гостям предоставят экскурсионное обслуживание, предложат поучаствовать в тематических квестах.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы гости мероприятия чувствовали себя комфортно и безопасно, а праздник подарил им массу ярких впечатлений и надолго зарядил положительной энергией", - подчеркнул Андрей Кунцевич.-0-