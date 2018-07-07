Дни культуры Украины завершатся масштабным концертом в Гомеле

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легенды украинской эстрады выступят 10 июля в Гомельском областном общественно-культурном центре, завершив программу Дней культуры Украины в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной филармонии.

Праздник национальной культуры на гомельской сцене откроет яркий номер "Украина моя, Украина" Национального заслуженного ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Коллектив представит самые массовые хореографические постановки, в которых участвуют 70 человек.

Популярные музыканты, артисты и творческие коллективы исполнят известные композиции и новинки. Впервые в Гомеле выступит народная артистка Украины Тина Кароль, она порадует поклонников сразу пятью номерами. В звездном составе также народный артист Украины Иво Бобул, заслуженная артистка Украины Ленара Османова, популярный певец Олег Винник, этническая группа Luiku, молодая исполнительница Злата Огневич и квартет "Гетман".

Всего в 2,5-часовой программе задействовано около 140 человек.

В фойе областного культурного центра в этот день разместится колоритная выставка народных промыслов. Гомельчане смогут увидеть и даже примерить национальные украинские вышиванки, платки, кожаные пояса и др.

Мероприятие в Гомеле завершит масштабную культурную акцию, начавшуюся 5 июля во Дворце Республики в Минске. Дни культуры проходят при поддержке посольства Украины в Беларуси. Планируется, что в следующем году белорусские артисты отправятся в страну-соседку с ответным визитом.-0-