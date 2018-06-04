Дни культуры Вьетнама в Беларуси пройдут с 11 по 17 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Вьетнама пройдут в Беларуси с 11 по 17 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

Программа Дней культуры включает выступления вьетнамских художественных коллективов в Минске и Бресте, экспонирование выставки "Национальный костюм и народные промыслы Вьетнама" в Национальном историческом музее Беларуси. Церемония открытия выставки состоится 13 июня, посетить ее будет можно по 16 июня.

Официальное открытие Дней культуры состоится 13 июня в Белорусской государственной филармонии. Концерт мастеров искусств Вьетнама также запланирован в Бресте на 15 июня.

Дни культуры проходят в соответствии с программой сотрудничества между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама на 2017-2019 годы.-0-