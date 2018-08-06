Документальный фильм к 80-летию Игоря Лученка презентуют в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм к 80-летию народного артиста Беларуси и СССР, композитора Игоря Лученка презентуют сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске во время торжественного чествования юбиляра, сообщил корреспонденту БЕЛТА продюсер киноленты, директор студии документального фильма Владимир Бокун.

По его словам, реализация проекта началась в прошлом году. "Это наша совместная работа с Владимиром Орловым, который выступил автором-сценаристом и режиссером. Документальный фильм "Игорь Лученок: о песнях, Родине, о друзьях" будет впервые продемонстрирован сегодня и станет подарком юбиляру",- отметил он.

В основе фильма - интервью с Игорем Михайловичем и его женой Александрой Григорьевной. "Они расскажут, как познакомились, что происходило в жизни композитора в период создания его хитов. Конечно, вспомним о его тандеме с ансамблем "Песняры" и Владимиром Мулявиным", - рассказал продюсер.

Приятным сюрпризом для народного артиста станет уникальная кинохроника 1982 года. Это запись его встречи с родителями, которую удалось отыскать в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов, расположенном в городе Дзержинск. "Про эту съемку забыл даже сам Игорь Лученок, она нигде и никогда не использовалась. И мы этот материал эпизодами показываем через весь фильм, родители очень глубоко дополняют рассказ о композиторе", - подчеркнул Владимир Бокун.

Продолжительность фильма "Игорь Лученок: о песнях, Родине, о друзьях" около 40 минут. Он состоит из новелл, каждая из которых посвящена отдельной песне. "Это эмоциональная кинолента о судьбе яркого, творческого, самобытного человека", - резюмировал продюсер фильма.

Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник в 1966 году. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Композитор обращался к творчеству многих поэтов: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Петруся Бровки и др., а также российских поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Искренняя любовь к Беларуси выражена в его известных песнях: "Мой родны кут", "Я хажу закаханы", "Спадчына", "Жураўлі на Палессе ляцяць". Признанными хитами стали такие лирические песни Игоря Лученка, как "Вероника", "Алеся", "Зачарованная моя". Мелодию "Песни о Минске" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.-0-