Документальный фильм о жизни Мулявина покажут в Минске 12 января

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера документального фильма о жизни знаменитого песняра Владимира Мулявина состоится в Минске 12 января, сообщили БЕЛТА в студии исторических фильмов "Мастерская Владимира Бокуна".
Кинолента "Песняр. Сердцем и думами", подготовленная по заказу Министерства культуры Беларуси, полностью построена на интервью близких Владимира Мулявина - на рассказах коллег, которые работали с ним в разные годы, членов семьи, дочери Марины и внука Валерия.
Съемки интервью заняли больше года - записи проходили между гастролями и концертами участников фильма. Режиссер дал каждому возможность выговориться, чтобы, как мозаику, собрать цельный образ Мулявина.
В картину вошли уникальные семейные архивы музыканта. Его дочь Марина - личность непубличная - редко участвует в съемках, но когда загорелась идеей фильма, предоставила доступ в семейный архив.
"Эту хронику не показывали никогда прежде, - заверили в студии. - На видео - Мулявин, которого вы точно никогда не видели. В окружении родных он раскрывается как отец, муж, дед, хозяин дома".
Кроме того, картина повествует о духовных поисках песняра, которые обычно оставались за кадром его публичной жизни.
Кинопоказ, а также встреча с творческой группой будут проходить в ТРЦ Dana Mall.-0-
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