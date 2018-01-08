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Документальный фильм о жизни Мулявина покажут в Минске 12 января

Культура 08.01.2018 | 16:50
Владимир Мулявин. Фото из архива
Владимир Мулявин. Фото из архива

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера документального фильма о жизни знаменитого песняра Владимира Мулявина состоится в Минске 12 января, сообщили БЕЛТА в студии исторических фильмов "Мастерская Владимира Бокуна".

Кинолента "Песняр. Сердцем и думами", подготовленная по заказу Министерства культуры Беларуси, полностью построена на интервью близких Владимира Мулявина - на рассказах коллег, которые работали с ним в разные годы, членов семьи, дочери Марины и внука Валерия.

Съемки интервью заняли больше года - записи проходили между гастролями и концертами участников фильма. Режиссер дал каждому возможность выговориться, чтобы, как мозаику, собрать цельный образ Мулявина.

В картину вошли уникальные семейные архивы музыканта. Его дочь Марина - личность непубличная - редко участвует в съемках, но когда загорелась идеей фильма, предоставила доступ в семейный архив.

"Эту хронику не показывали никогда прежде, - заверили в студии. - На видео - Мулявин, которого вы точно никогда не видели. В окружении родных он раскрывается как отец, муж, дед, хозяин дома".

Кроме того, картина повествует о духовных поисках песняра, которые обычно оставались за кадром его публичной жизни.

Кинопоказ, а также встреча с творческой группой будут проходить в ТРЦ Dana Mall.-0-

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Теги
знаменитость, кино, Министерство культуры, Минск
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