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Документы и фотоматериалы о жизни Гомеля во время немецкой оккупации представят на выставке "829 дней"

Культура 09.10.2018 | 08:24
Гомель. Фото из архива
Гомель. Фото из архива

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "829 дней" о жизни Гомеля во время немецко-фашистской оккупации, откроется в областном центре 12 октября во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".

Выставка приурочена к 75-летию освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, которое отмечается 26 ноября. В основе экспозиции, повествующей о 829 днях оккупации, - документальные источники из фондов музея, фотоматериалы и документы из частных коллекций.

"С момента оккупации Гомель жил в атмосфере военного кошмара, представление о котором едва ли способны дать статистические данные о потерях и описания в книгах. Привычный облик города, словно лицо оспой, был изуродован "новым порядком". Места, прежде бывшие просто улицами и скверами, стали тюрьмами, еврейскими гетто, лагерем для военнопленных, площадками для расстрелов и показательных казней несогласных, местами неглубоких массовых захоронений, где в метре под землей - тела убитых", - рассказали в учреждении.

Посетители выставки смогут увидеть, каким был Гомель и гомельчане во время оккупации, как воля к жизни, смекалка и толика везения позволяли им выжить. Экспозиция познакомит и с теми, кто выбрал цель - сражаться за свободу в оккупированном городе, и расскажет о цене такого выбора, а также дне освобождения.

Прикоснуться к истории тех трагических событий можно будет до начала декабря.-0-

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Теги
выставка, Гомель, фотография
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