Дополнительные автобусные маршруты организуют для зрителей фестиваля "Камянiца"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятый фестиваль "Камянiца" пройдет на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в д.Озерцо 1 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора музея Евгений Микула.

"Во время его работы будет оборудована стоянка для тех, кто приедет на личном транспорте. Организуют работу пригородного автобуса №203Э по маршруту АС "Юго-Западная" - "Музей народной архитектуры и быта". Время проезда 30 минут, автобусы начинают ходить в 11.00 и завершают работу в 22.30. Кроме того, будет курсировать бесплатный фестивальный автобус от метро "Малиновка" до музея и обратно с 11.45 (первый от "Малиновки") до 22.30 (последний из музея). Вся необходимая информация размещена на нашем сайте", - сказал Евгений Микула.

Фолк-фестиваль "Камянiца" соберет не только известных белорусских, но и зарубежных исполнителей. Ожидаются участники из России и Украины. "Запланировано несколько сцен, в том числе для выступления любительских коллективов. Для комфорта взрослых и детей будут организованы зоны развлечений и фуд-корты, разработана насыщенная экскурсионная программа", - подчеркнул заместитель директора.

"Проект пользуется большой популярностью. Если в обычный выходной день у нас бывает от 100 до 300 посетителей, то во время "Камянiцы" их количество возрастает до тысячи и больше. Фест будет проходить с 12.00 до 22.00, поэтому лучше одеваться теплее, в случае ненастной погоды брать с собой дождевики и зонты", - отметил Евгений Микула.

"Камяніца" проводится с 2009 года с целью пропаганды традиционной культуры. Все деньги, вырученные от продажи билетов, направляются на реставрацию и содержание уникальной коллекции аутентичной деревянной архитектуры XVIII-XX веков, расположенной на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта.-0-