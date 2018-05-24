ДОСЬЕ: 85 лет Большому театру оперы и балета Беларуси

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь отмечает в 2018 году 85-летие. Это единственный оперный театр и крупнейший театр в Республике Беларусь, главная музыкальная и театральная сцена страны. Расположен в историческом районе Минска - Троицком предместье в величественном здании, которое окружено живописным парком и имеет статус памятника архитектуры национального значения.

История театра началась в 20-х годах ХХ века на сцене первого Государственного драматического театра, имевшего в своем составе солистов оперы, хоровую и балетную группы и небольшой симфонический оркестр.

25 мая 1933 года Государственный театр оперы и балета был открыт оперой "Кармен" с великой белорусской певицей Ларисой Александровской в заглавной партии. С открытием театра Беларусь обрела центр высокопрофессионального музыкально-драматического творчества и исполнительского искусства, приобщилась к европейскому оперному наследию, вошла в мировой культурный процесс.

Публикация от ФотоБЕЛТА (@photobelta) 24 Май 2018 в 12:26 PDT

В период с 1933 по 1939 год театр освоил классические оперные шедевры западноевропейского и русского репертуара, среди которых "Князь Игорь" А.Бородина, "Севильский цирюльник" Дж.Россини, "Риголетто" Дж.Верди, "Тоска" Дж.Пуччини, "Русалка" А.Даргомыжского. При театре работала балетная студия, где занимались одаренные дети и участники самодеятельных кружков со всей Беларуси. Балетная труппа театра состояла в то время более чем из 100 артистов, отличавшихся высокой профессиональной подготовкой. Были поставлены балеты "Коппелия" Л.Делиба, "Конек-горбунок" Ц.Пуни, "Тщетная предосторожность" П.Гертеля и "Лебединое озеро" П.Чайковского.

Одной из главных своих задач театр оперы и балета Беларуси считал создание национального репертуара. 10 марта 1939 года премьерой оперы белорусского композитора Евгения Тикоцкого "Міхась Падгорны" было ознаменовано открытие собственного здания театра на Троицкой горе, построенного по проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда. Первым балетным спектаклем, представленным на новой сцене в постановке знаменитого хореографа Касьяна Голейзовского, стал "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева, открывший новый сезон 1939-1940 годов.

В целом этот период стал очень плодотворным для театра. Были поставлены три национальные оперы "У пушчах Палесся" А.Богатырева, "Міхась Падгорны" (2-я редакция) Е.Тикоцкого и "Кветка шчасця" А.Туренкова. Кроме того, важнейшим событием для национальной культуры и театра стала постановка первого белорусского балета "Салавей" М.Крошнера. В июне 1940 года эти спектакли с большим успехом прошли в рамках Декады белорусского искусства в Москве.

Во время Великой Отечественной здание театра получило повреждения - в первые же дни войны в него попала авиабомба, разрушив зрительный зал. Представители оккупационной власти устроили в полуразрушенном здании конюшни, а интерьеры и убранство театра разграбили и вывезли в Германию.

Театр оперы и балета был эвакуирован в Поволжье России (города Горький и Ковров), где продолжал активную творческую деятельность. Многие артисты театра ушли на фронт либо присоединились к партизанскому движению, создавали фронтовые концертные бригады и выступали на передовой.

После освобождения Минска советскими войсками театр был тщательно реконструирован и достроен, в частности, появились ярусные балконы в зрительном зале. Во время восстановительных работ внутри здания использовались зарисовки А.О.Бембеля. Реконструкция помещения минской оперы длилась три года и завершилась в 1948 году. Вокруг театра был организован парк, спроектированный Лангбардом.

Сразу после освобождения столицы коллектив вернулся в Минск и в декабре 1944 года открыл сезон премьерой оперы "Алеся" Е.Тикоцкого. Это событие ознаменовало возрождение Национального театра оперы и балета Беларуси, очень скоро театр вошел в число признанных лидеров в культурном пространстве бывшего Советского Союза.

Яркими событиями в истории национального театрального искусства послевоенного периода стали премьеры балета "Князь-озеро" В.Золотарева и оперы "Кастусь Калиновский" Д.Лукаса. Кроме того, в 50-е годы значительные достижения белорусского театра связаны с интерпретациями русской и зарубежной оперной классики.

В последующие годы, вплоть до распада СССР, белорусский театр имел устойчивую репутацию одного из самых ярких и творчески жизнеспособных коллективов. Его высокий художественный уровень в разное время определяли такие известные дирижеры, как Онисим Брон, Лев Любимов, Татьяна Коломийцева, Ярослав Вощак, Владимир Мошенский, Геннадий Проваторов, Александр Анисимов; режиссеры Олег Моралев, Дмитрий Смолич, Юрий Юженцев, Семен Штейн, Вячеслав Цюпа, Маргарита Изворска-Елизарьева; художники Евгений Чемодуров, Эрнст Гейдебрехт, Евгений Ждан, Вячеслав Окунев.

Публикация от ФотоБЕЛТА (@photobelta) 24 Май 2018 в 12:27 PDT

Новый этап развития национальных традиций в балете связан с творчеством композитора Е.Глебова. На сцене театра были поставлены три его балета "Мечта", "Альпийская баллада" и "Избранница". Важнейшими событиями в истории белорусского театра стали грандиозные постановки опер "Зорка Венера" и "Новая земля" Ю.Семеняко, "Седая легенда" Д.Смольского, "Тропою жизни" Г.Вагнера, "Дикая охота короля Стаха" В.Солтана, "Джордано Бруно", "Визит дамы и "Юбилей" С.Кортеса, "Орестея" С.Танеева, "Война и мир" С.Прокофьева, "Борис Годунов" и "Хованщина" М.Мусоргского, "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") Д.Шостаковича и ряд других.

Деятельность балетной труппы в 80-90-е годы характеризуется непрерывным обогащением репертуара шедеврами классики, дальнейшим освоением лексики современной хореографии. Постановки Валентина Елизарьева "Кармен-сюита", "Сотворение мира", "Тиль Уленшпигель", "Спартак", "Щелкунчик", "Кармина Бурана", "Болеро", "Ромео и Джульетта", "Страсти", "Жар-птица", "Весна священная" стали визитной карточкой коллектива как в Беларуси, так и за ее пределами.

Большим художественным достижением балетной труппы стали постановки балетов "Тиль Уленшпигель" и "Ромео и Джульетта". Культурным событием, получившим широкий общественный резонанс, стала постановка балета "Страсти (Рогнеда)" А.Мдивани, посвященного одной из самых трагических страниц славянской истории начала Х века.

В 1996 году в результате реорганизации единый театр разделился на самостоятельные структуры - театр оперы и театр балета. В 2008 году было принято решение вновь объединить труппы в единый Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Театр после реставрации

В 2004 году было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь о реставрации и реконструкции Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, восстановительные работы осуществлялись с 2006 года. 8 марта 2009 года Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко принял участие в торжественном открытии театра после реконструкции.

В июне 2009 года прошла премьера белорусской комической оперы Яна Давида Голланда "Чужое багацце нікому не служыць", реконструированной Владимиром Байдовым и Виктором Скоробогатовым по аутентичным партитурам композитора и удостоенной специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Немецким хореографом-постановщиком Дитмаром Зайффертом восстановлен балет "Тщетная предосторожность" на музыку Л.Герольда.

Заметными театральными премьерами 2010-2011 годов стали оперы "Набукко" Дж.Верди, "Тоска" Дж.Пуччини, "Снегурочка" Н.Римского-Корсакова, "Шопениана" на музыку Ф.Шопена, "Тристан и Изольда" на музыку Р.Вагнера, "Сильфида" Х.Левенсхольда.

Публикация от ФотоБЕЛТА (@photobelta) 24 Май 2018 в 12:32 PDT

Среди постановщиков спектаклей Большого театра Беларуси - выдающиеся мастера балетного и оперного искусства - Н.Долгушин, А.Лиепа, В.Васильев, Н.Кунингас, П.Карталов, представители фондов Дж.Баланчина и И.Килиана. Постановки театра неизменно становятся лауреатами почетных государственных и международных премий.

Уникальным проектом театра стало открытие его филиалов в Могилеве, Новополоцке, Гомеле. Большой театр стремится представлять сокровища мирового классического музыкального искусства белорусским зрителям во всех регионах страны, расширять зрительскую аудиторию, создавать больше возможностей для эстетического воспитания молодого поколения и приобщения зрителей к высокому искусству.

Крупными культурными проектами театра последних лет стали Минский международный Рождественский оперный форум, Молодежный оперный форум стран СНГ, фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", Большой новогодний бал в Большом театре.

Большой театр находится в постоянном репертуарном поиске и вместе с тем бережно хранит вековые традиции. Здесь играют спектакли со "стажем". Некоторым постановкам (например, балетам "Спартак", "Сотворение мира", опере "Мадам Баттерфляй") более 30 лет.

В театре уделяется большое внимание национальным постановкам. В 2012 году состоялась премьера второй редакции оперы "Седая легенда", созданной более 30 лет назад корифеями белорусского искусства Д.Смольским и В.Короткевичем. За спектакль "Седая легенда", а также за значительные достижения в развитии белорусского театрального и музыкального искусства коллектив театра был награжден специальной премией Президента.

Кульминационным аккордом 2013 года стал балет "Князь Витовт" - мировая премьера белорусского композитора В.Кузнецова.

В своем 82-м сезоне (2014/15) Большой театр представил зрителям 8 новых постановок, среди них балет в одном действии Игоря Стравинского "Жар-птица" в постановке народного артиста России Андриса Лиепы.

Публикация от ФотоБЕЛТА (@photobelta) 24 Май 2018 в 12:36 PDT

В 2014 году Национальному академическому Большому театру оперы и балета Беларуси была вручена памятная медаль ЮНЕСКО "Пять континентов". Коллектив главной музыкальной сцены страны удостоен престижной награды за вклад в мировую культуру.

В 2015 году Большой театр Беларуси впервые отметил свой день рождения днем открытых дверей. В этом же году на сцене театра состоялась премьера балета "Маленький принц" Евгения Глебова в постановке Александры Тихомировой.

Первой оперной премьерой 2016 года в театре стала опера "Макбет" Джузеппе Верди, постановкой балета "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюль оглы открылся третий ежегодный фестиваль "Балетное лето в Большом".

Премьерами 2017 года стали опера "Сельская честь" Пьетро Масканьи (над которой работали дирижер Виктор Плоскина, режиссер Михаил Панджавидзе, хормейстер Нина Ломанович, художник Александр Костюченко), балеты "Орр и Ора", "Корсар". Уже не первую версию спектакля "Корсар" в белорусском Большом поставил балетмейстер из Мариинского театра в Санкт-Петербурге Вячеслав Хомяков.

В юбилейном году Национальный академический Большой театр оперы и балета представил премьеру оперы "Богема" Джакомо Пуччини. "Богема" была дважды поставлена на сцене Большого театра Беларуси: в 1968 и 2002 году. Нынешнюю премьеру подготовил народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Российской театральной премии "Золотая маска", профессор Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Александр Титель.

За последние годы коллектив театра побывал более чем в 30 странах мира: от Португалии и Испании до Японии и Китая, от Норвегии и Великобритании до Турции и Таиланда - везде коллектив нашел своих горячих поклонников.

День открытых дверей

В день рождения театра 25 мая Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси проводит День открытых дверей - мероприятие, превратившееся из экспериментального в традиционный проект театра. Ежегодно 25 мая главную академическую сцену страны в открытом формате посещают несколько тысяч гостей.

Сотрудники театра проведут экскурсии, на которые нужно записаться онлайн на сайте театра или по телефону, расскажут историю белорусского Большого. Мастера бутафории и гримеры продемонстрируют свое мастерство и поделятся тонкостями создания реквизита и сценического грима. Организаторы разработали несколько экскурсионных маршрутов, дабы группы посетителей не пересеклись и каждый смог изучить театральное "закулисье" до мельчайших подробностей. Тем, кто привык осваивать новые объекты самостоятельно, можно стать артистами на час: в театральных зонах оперы "Сельская честь", "Богема" и балета "Орр и Ора" каждый желающий сможет примерить костюмы из спектаклей, прикоснуться к элементам декораций, а также сделать яркие фото с театральным реквизитом. Маленьких гостей приглашают в гости к Алисе из "Страны чудес" - еще одна театральная зона, где магию театра можно буквально потрогать. Кроме того, для юных зрителей будет организована выставка "Большой театр - детям", где будут представлены архивные афиши детских спектаклей и игрушки-победители ежегодного конкурса "Театральная игрушка".

Будущие художники - учащиеся Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова представят гостям Дня открытых дверей экспозицию своих работ в антураже одной из премьер текущего театрального сезона - оперы "Тоска".

Мастера гримерного цеха за считанные минуты "нарастят" желающим усы настоящего гусара, состарят или омолодят, превратят в сказочного героя, а постижеры и костюмеры расскажут обо всех тонкостях своей работы.

Для желающих постичь азы профессии артиста балета, оперы и миманса будут организованы мастер-классы по вокалу, актерскому мастерству в оперном спектакле, уроки классического танца и игры на ударных инструментах под руководством музыкантов оркестра. Педагогами для зрителей станут ведущие мастера сцены, народные артисты и режиссеры. На мастер-классы нужно записаться заранее, информация размещена на сайте театра.

На протяжении всего Дня открытых дверей зрителей ожидают яркие концертные программы в камерном зале и на двух "сценах" в фойе. На уровне бельэтажа состоится награждение всех, кто служит театральному искусству, а также концерт и торжественное открытие Дня рождения театра "открытого" формата. Поздравлять белорусский Большой будут учащиеся музыкального отделения гимназии-колледжа искусств им. Ахремчика (дирижер - Иван Костяхин), ансамбль "Amadis-Brass", струнный квинтет "Серенада", а также участники стажерской группы Большого театра Беларуси. На второй концертной площадке театра - в фойе партера - состоится "Необычный концерт": музыканты исполнят композиции для ударных и арфы, инструментальными произведениями порадует слушателей трио "Gloria", а солисты оперы подготовили мини-концерт испанской музыки. Продемонстрируют свои артистические таланты и маленькие артисты Детской музыкальной театральной студии театра, которые вместе со старшими коллегами ежедневно выходят на авансцену Большого.

В этот день состоятся творческие встречи с главным режиссером Михаилом Панджавидзе, главным дирижером Виктором Плоскиной, художественным руководителем балета Юрием Трояном, балетмейстером-постановщиком Александрой Тихомировой.

Открытыми двери в театре будут оставаться до 16.00, а затем гостей приглашают на культовый спектакль "Кармен", с которого 85 лет назад началась история белорусской оперы и Большого театра.-0-