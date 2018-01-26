ДОСЬЕ: Человек-эпоха. К 75-летию со дня рождения Михаила Пташука

28 января исполняется 75 лет со дня рождения советского и белорусского кинорежиссера, народного артиста Беларуси Михаила Пташука. С его именем связана целая эпоха в белорусском кино, а самый громкий успех имела картина "В августе 44-го...".

В белорусское киноискусство Михаил Пташук пришел совсем молодым, но уже с первых работ завоевал репутацию серьезного и интересного режиссера. Его фильмы отмечены наградами международных кинофестивалей в Беларуси, Великобритании, Испании, России, Польше, Чехии, Швеции, Югославии. Мэтр советского кинематографа Виктор Туров называл его одним из лучших белорусских режиссеров, гордостью отечественного кино. Им создано более 30 фильмов. Кто знает, сколько еще талантливых картин подарил бы миру выдающийся режиссер, если бы не ушел из жизни так внезапно и трагично.

Родился Михаил Николаевич Пташук 28 января 1943 года в землянке, в которой мать пряталась от гитлеровцев, на окраине деревни Федюки Ляховичского района Брестской области. Детские воспоминания и рассказы односельчан о том горьком, героическом времени определили главное направление в творчестве Пташука.

Кто мог предположить, что Миша Пташук, рыжий парень из глухой белорусской деревеньки, станет известным режиссером? Даже когда поступил - да не куда-нибудь, а в театральное училище имени Щукина при театре Евгения Вахтангова в Москве - этой вести не очень-то поверили. От Пташука долго не было письма. И тогда председатель сельсовета сам отправил письмо директору училища. А через две недели маме Миши пришел ответ из Москвы: "Хороший сын у вас, Мария Семеновна!". И тогда уже помогать учиться Мише стали всем селом.

Народный артист республики кинорежиссер Михаил Пташук на съемочной площадке. Январь 1993 года

Окончив Московское театральное училище имени Бориса Щукина, Пташук поступил на Высшие режиссерские курсы Госкино СССР. Мастерская Георгия Данелия стала для начинающего режиссера хорошей профессиональной школой. Дипломной работой Пташука стал фильм "Про Витю, про Машу и морскую пехоту", снятый в 1973 году на Одесской киностудии. В картине дебютировал тогда еще студент ГИТИСа Александр Абдулов, "шефствовали" над съемочной группой Станислав Говорухин и Кира Муратова. Кинолента имела шумный успех: она принесла режиссеру-дебютанту из Беларуси два Гран-при международных кинофестивалей и всесоюзную славу. После триумфа Михаила Пташука пригласили в Госкино и предложили перебраться в Минск. В 1974 году началось многолетнее творческое сотрудничество режиссера с Национальной киностудией "Беларусьфильм". Позже, в ноябре 1989 года, Михаил Пташук организует Белорусскую независимую студию при Союзе кинематографистов республики и станет ее художественным руководителем.

Киностудия "Беларусьфильм". Кинорежиссер Михаил Пташук (в центре) на съемках фильма "Знак беды" по повести Василя Быкова. Ноябрь 1985 года

Сняв несколько картин на "Беларусьфильме", Пташук начинает работать "для души". На протяжении своей творческой биографии он создавал фильмы разных жанров и масштабов - от романтических произведений и приключенческих телесериалов пришел к глубоко психологическим лентам. Режиссерскому искусству Михаила Николаевича присущи стремление к разработке психологии характеров, философская глубина и аналитичность. Михаил Пташук был наделен всеми задатками гениального драматического режиссера. Ему удалось отобразить на экране множество ярких сюжетов и характеров из белорусской литературы XX века. Как говорил сам Михаил Николаевич, "в каждом фильме, снятом по произведениям белорусских писателей, есть частица меня самого, моей матери, соседей - людей, среди которых я вырос".

В своем дневнике Михаил Пташук писал: "Если внимательно посмотреть мои фильмы, можно убедиться, что в каждом из них одна и та же изба по планировке. Читая повесть "Знак беды", я видел свой дом, в котором вырос и из которого так рано ушел "в люди". Видел, как ходят герои Василя Быкова по моему дому. Я знал каждое движение Степаниды из "Знака беды", каждое движение Ивана Батрака из шамякинского романа "Возьму твою боль". Не надо было ничего придумывать. Все герои двигались по моему федюковскому дому. Я знаю, что стоит в кухне, что висит на стене в большой комнате, чем накрыт стол, как протекает жизнь человека днем, вечером, каково состояние дома в разное время суток. Это все моя эмоциональная память. И чем дальше живешь, тем она сильнее срабатывает. Если раньше бежал от самого себя, от своего прошлого, то теперь проходишь обратный путь".

Михаил Пташук во время съемок фильма по роману Богомолова "Момент истины" ("В августе 44-го") в 1999 году

Особенно проникновенно в творчестве мастера звучит тема Великой Отечественной войны. Героической борьбе белорусского народа с фашистскими захватчиками посвящены киноленты и телевизионные фильмы "Возьму твою боль" по произведению Ивана Шамякина, "Знак беды" по повести Василя Быкова, "В августе 44-го…".

Проблемы формирования и выявления человеческого характера в сложных жизненных обстоятельствах нашли отражение в фильмах "Наш бронепоезд", "Кооператив "Политбюро", или Будет долгим прощание" и других работах кинорежиссера. Среди фильмов режиссера - "Черный замок Ольшанский" по одноименному роману Владимира Короткевича, комедия "Игра воображения", в которой сочетаются лиризм и доброжелательный юмор, фильм-спектакль "Макбет" Минского театра "Вольная сцена".

Михаил Николаевич Пташук много сделал для укрепления и развития творческих связей между белорусскими и российскими кинематографистами. Ярким примером плодотворного сотрудничества стало создание фильма "В августе 1944..." по роману "Момент истины" Владимира Богомолова. Фильм назван за рубежом "лучшим русским хитом о войне", получил Гран-при в номинации художественных фильмов на X Международном кинофестивале славянских православных народов "Золотой витязь". Увидев этот фильм, Роджер Кормен - продюсер молодых Спилберга и Копполы - захотел, чтобы его новый фильм о войне снимал белорусский режиссер Пташук. Первой и единственной голливудской работой Михаила Пташука стала картина "Песня розы".

Пташук на премьере своего фильма "В августе 44-го"

Своим богатым опытом Михаил Пташук щедро делился с учениками, активно участвовал в подготовке молодых режиссеров в Белорусской государственной академии искусств. Пташук любил осваивать новый стиль и новую технику. Не становился в позу, учил и учился. Без преувеличения - он был заметной фигурой в белорусском кинематографе, выделяясь и статью своей, и блистательными киноработами, и своей неуемной энергией. А в процессе съемок сложного и дорогостоящего фильма "В августе 1944..." проявилась еще одна грань таланта Михаила Пташука, предрекали, что со временем он сможет вырасти и в крупного продюсера.

Однако в апреле 2002 года талантливый кинорежиссер погиб в Москве в автомобильной катастрофе. Накануне трагедии Михаил Пташук прилетел из Голливуда в Москву на вручение кинематографической премии "Ника". Его картина "В августе 44-го..." попала во все основные номинации кинопремии. Но, увы, торжественной церемонии не суждено было стать моментом славы для Пташука. Именно со сцены в Москве была впервые озвучена страшная новость: машина, в которой находился белорусский режиссер, вылетела на встречную полосу.

Михаил Пташук был истинным патриотом и преданным сыном Беларуси, благодаря которому отечественный кинематограф начал расправлять крылья. В нашей республике творчество кинорежиссера оценено по достоинству. За большой вклад в развитие киноискусства Михаилу Пташуку присвоено звание заслуженного деятеля искусств Беларуси (1982) и народного артиста Беларуси (1990).

Мемориальная доска кинорежиссеру народному артисту Беларуси Михаилу Пташуку на здании Национальной киностудии "Беларусьфильм"

В память о Михаиле Пташуке в 2003 году на здании Национальной киностудии "Беларусьфильм" в Минске была установлена мемориальная доска. Памятный знак создали архитектор Юрий Казаков и скульпторы Александр Лыщик и Олег Варвашеня. В 2004 году в серии "Жизнь замечательных людей Беларуси" издательства "Мастацкая літаратура" увидела свет книга о кинорежиссере. Издать ее помог фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства. В 2015 году именем Михаила Пташука была названа улица в столичном микрорайоне Лошица.-0-