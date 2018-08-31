ДОСЬЕ: Юбилейный День белорусской письменности в Иваново

День белорусской письменности учрежден в 1994 году. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" День белорусской письменности ежегодно отмечается в первое воскресенье сентября.

Неслучайно и то, что День белорусской письменности проводится в первые дни нового учебного года. Образование, информация и культура - три отрасли, которые формируют интеллектуальную элиту нации, ее настоящее и будущее.

Впервые праздничные мероприятия, посвященные Дню белорусской письменности, состоялись в древнем Полоцке в 1994 году. Традиционно праздник проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Форум принимали Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев. Центры проведения Дня белорусской письменности получают новый импульс в развитии: в них проводятся работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства.

За время проведения праздник приобрел общенациональный статус, стал значимым событием в культурной жизни страны. Ежегодно на праздник собираются тысячи гостей со всей Беларуси и зарубежья. Основная идея мероприятия - бережное сохранение и развитие духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных культурных традиций, показ их взаимосвязи со славянскими истоками и с сегодняшним днем, демонстрация заботы государства о духовно-нравственном развитии общества в контексте поддержки книги и чтения, национальной литературы и книгоиздания. Со времен Евфросинии Полоцкой и Кирилла Туровского книга всегда была для белорусов животворным источником, надежным фундаментом национального развития. Литература воспитывала в людях лучшие качества.

На торжественном открытии Дня белорусской письменности в Полоцке. Фото из архива

В 2017 году День письменности снова принимал Полоцк. Мероприятия в Полоцке объединили воедино три праздника - 500-летие белорусского книгопечатания, 1155-летие города и непосредственно День письменности.

"Широкие торжества, посвященные Дню белорусской письменности, из года в год приобретают все более глубокий смысл, так как возвращают нас к своим истокам, вызывают чувство национального достоинства. Праздник стал свидетельством возрождения наших лучших традиций, настоящим символом независимости Беларуси. Всматриваясь в ее многовековую историю, мы убеждаемся в том, насколько значительный вклад сделали наши прославленные земляки - просветители, ученые, литераторы, музыканты, художники - в мировую духовно-культурную сокровищницу", - отмечал Президент Беларуси Александра Лукашенко.

Иваново принимает XXV День белорусской письменности

Юбилейный, XXV День белорусской письменности, который принимает в 2018 году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Запланировано более 80 мероприятий.

Программа юбилейного республиканского праздника рассчитана на два дня и начнется 1 сентября торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в белорусскоязычной СШ №4 Иваново.

Фестиваль книги и прессы начнет работать также 1 сентября. Здесь будут книжные выставочные павильоны, тематические книжные площадки, экспозиции республиканских и региональных печатных СМИ. Гости праздника смогут встретиться с белорусскими литераторами, сотрудниками издательств и редакций печатных СМИ, посетить презентации книг и издательств, периодических изданий, посмотреть выступления артистов и художественных коллективов. В День знаний состоится финал республиканского конкурса юных чтецов "Жывая класіка" с торжественным награждением победителей. Ряд мероприятий будет посвящен 400-летию первого в мире "Букваря", изданного белорусами. Пройдут "Ивановские чтения" - научно-практическая конференция, организуемая Национальной академией наук Беларуси.

Вид на главную площадь г. Иваново. Фото из архива

Официальное открытие праздника состоится 2 сентября в 12.00 на главной площадке, которая разместится в городском парке. Зрителям будет представлено художественно-театрализованное действие "Малой радзіме пакланюся!". Также 2 сентября (в 11.00) состоится открытие памятного знака "Янава слова", посвященного XXV юбилейному Дню белорусской письменности. В основе композиции солнечные часы, а центральный элемент - закрепленное в мраморной чаше перо как олицетворение рукописей, от которых берут начало печатные тексты. Над композицией работали столичные скульпторы Алесь Шатило, Алексей Сорокин и архитектор Анна Богаткина.

Программа праздничных мероприятий включает торжественную церемонию награждения победителей Национальной литературной премии. Организаторами конкурса выступают министерства информации, культуры, образования и Союз писателей Беларуси. На традиционный международный круглый стол литераторов соберутся писатели из 13 стран, в том числе впервые из Кыргызстана и Эквадора.

Вечером 2 сентября на главной сцене состоится праздничный концерт по поводу закрытия праздника "Льецца песня над Палессем". В большой вечерней программе примут участие звезды белорусской эстрады.

Частью Дня белорусской письменности традиционно является республиканская научно-просветительская экспедиция "Дорога к Святыням" с Благодатным огнем от гроба Господня, в которой принимают участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой ко Дню белорусской письменности в Иваново. В правом верхнем углу конверта изображена марка в виде нескольких книг, свитков, горящей свечи, часов и чернильницы с пером. В левом нижнем углу нарисована центральная площадь Иваново, где находятся Покровская церковь, Крестовоздвиженский костел и здание райисполкома. Также конверт украшен эмблемой Дня письменности и гербом города. Художником конверта и спецштемпеля является Татьяна Дольская. Над дизайном работала Марина Витковская. Памятное гашение пройдет 2 сентября в отделении почтовой связи №3 Иваново.

Как сообщили в Министерстве информации Беларуси, на празднование Дня белорусской письменности в Иваново приедут дипломаты из семи стран. Ожидается приезд дипломатов из Венгрии, Латвии, Молдовы, Палестины, России, Таджикистана, Японии, а также представителей ЮНИСЕФ.

В 2019 году День белорусской письменности пройдет в Слониме.

История Иваново

В самом сердце Западного Полесья, где Беларусь граничит с Волынской областью Украины, расположен город Иваново.

"Озвученная" его история берет свое начало с XV века. В те времена на месте современного города находилась деревня Порхово (Порхов). В 1423 году, как повествуют летописные источники, великий князь Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского Витовт подарил эту деревню с прилегающими к ней землями кафедральному собору в Луцке. А в 1465 - епископ Ян Ласкович, очевидно желая увековечить свое имя, переименовал этот населенный пункт в Янов. Как бы там ни было, но благодаря трудолюбию местного населения и развитию ремесел, селение успешно росло и развивалось. Уже в 1497 году Великий князь ВКЛ Александр Ягелончик разрешил проводить здесь ежегодно три ярмарки. Увидев такой поворот событий, луцкие епископы сделали Янов своей второй резиденцией. К сожалению, это благоденствие и процветание было нарушено пожаром 1575 года, который уничтожил почти все, созданное десятилетиями упорного труда. Ведь основным строительным материалом на Полесье в те времена было дерево. Многие поселения не выдерживали таких испытаний судьбы и навсегда исчезали с лица земли и географических карт, однако стараниями своих неугомонных жителей Янов постепенно возродился. Согласно Виленскому сборнику, городок и его окрестности в разные времена были частью земель Великого княжества Литовского, принадлежали польским королям, а затем Шуйским, Ожешкам, Дмуковским.

В городе Иваново. Фото из архива

В 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой, Янов вошел в состав Кобринского повета Гродненской губернии. К этому времени он уже обрел черты, присущие многим белорусским местечкам. В 1897 году в местечке проживал 3041 житель, работали сукновальная фабрика, маслобойня, кожевенный и кирпичные заводы, 5 мельниц, народное училище и церковноприходская школа.

Историю города невозможно рассматривать в отрыве от окружающих его земель - той территории, что сегодня мы называем Ивановским районом. Даже при беглом взгляде на его карту вы, несомненно, выделите деревню Достоево. Это былое имение тех самых Достоевских, род которых подарил миру великого писателя. Сейчас в Достоево между Троицкой церковью и школой установлен памятник Ф.М.Достоевскому.

Во время первой мировой войны в 1915-1918 годах территория нынешнего района была оккупирована германскими войсками, в 1919-1921 годах - польскими. В 1921-1939 годах Ивановщина входила в состав Польши, с осени 1939 года - в состав БССР.

Вторая мировая война оставила на ивановских землях страшный след. Население района сократилось более чем в два раза. Невозможно найти человека, семью которого не затронуло бы лихолетье. Эти раны болят и по сей день, поэтому ивановцы свято чтят имена павших героев. Во многих сельских школах действуют музеи, где хранят память о подвигах ветеранов. Освобожден район был 16 июля 1944 года частями 61-й армии 1-го Белорусского фронта.

Сегодня этот живописный полесский край успешно соединяет в себе мудрость седых веков, уникальность народных традиций и стремительность современной жизни. Именно поэтому у него прекрасные перспективы на будущее.

Что посмотреть туристам в Иваново и его окрестностях

Праздник пройдет в Иваново более чем на двух десятках площадок. На городской площади развернутся павильоны традиционного фестиваля книги и прессы. Мероприятия будут посвящены знаменательным датам 2018 года: Году малой родины, юбилейным датам классиков литературы Винцента Дунина-Марцинкевича, Янки Мавра, Констанции Буйло, Максима Горецкого, Сергея Граховского, Эди Огнецвет, Алеся Бачило, Николая Ткачева и др.

Продолжением зоны отдыха, которая начинается на площади, стала улица 17-го сентября, ее реконструировали в пешеходную. Здесь любят собираться семьи с детьми, молодежь.

На улицах Иваново. Фото из архива

Ивановский районный Центр культуры и народных традиций на два дня превратится в одну большую экспозиционную площадку. Здесь можно будет познакомиться с выставкой, посвященной 400-летию первого в мире издания под названием "Букварь", экспозицией голограмм старопечатных книг из фондов Национальной библиотеки Беларуси, выставкой книг из фондов Брестской областной библиотеки имени М.Горького, документальными выставками, посвященными творчеству Я. Коласа, М.Зарецкого.

В Иваново накануне Дня белорусской письменности прошел пленэр резчиков по дереву. Мастера воплощали в дереве образы знаменитых людей, оставивших заметный след в литературе и искусстве Ивановщины. Их скульптуры можно увидеть возле центральной арки городского парка.

Гостям праздника будет что посмотреть не только в Иваново, но и в ближайших окрестностях. Туристам стоит посетить местечко Яново, которому в этом году исполнится 595 лет, музейный комплекс Наполеона Орды в деревне Вороцевичи, деревню Достоево, агрогородок Мотоль, в котором родился первый президент Израиля и ежегодно проходит фестиваль "Мотальскiя прысмакi".

Мотоль когда-то был известен во всей Восточной Европе уникальными изделиями своих ремесленников. Сюда на местные ярмарки приезжали купцы даже из соседних стран, а мотольские торговцы завозили свои товары и в более далекие края. Благодаря будущей королеве Речи Посполитой Боне Сфорце в 1533 году Мотоль получил "Магдебургское право" - королевскую грамоту, разрешающую местное самоуправление. О жизни и ремеслах мотольцев подробно можно узнать в Мотольском музее народного творчества, в фондах которого бережно хранится более 27 тыс. экспонатов. В Мотоле до наших дней сохранился дом, где появился на свет будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман.

Мотоль. Фото из архива

Уроженцем Ивановщины является и Наполеон Орда - выдающийся художник, музыкант, композитор. Сейчас в деревне Вороцевичи, где находилось его родовое поместье, создан музейный комплекс. Музей Н.Орды, выставочные залы, школа искусств, где проводятся мастер-классы по развитию народных ремесел, - все это стало замечательным мемориалом знаменитому земляку. Благодаря этому неутомимому труженику кисти и карандаша мы можем видеть, какими были дворцы, усадьбы, фольварки в Беларуси и соседних странах. Многие из этих построек, к сожалению, остались только на рисунках Наполеона Орды. Он оставил также музыкальные произведения, публицистические и биографические статьи. Для желающих участников праздника письменности запланированы экскурсии в Вороцевичи.

Музей Достоевского в Ивановском районе подготовил для гостей Дня белорусской письменности новые тематические экскурсии: "Достоево и Достоевские", "Род из Достоево", "Достоевский: наследие и наследники", "Тема греха и покаяния в творчестве Достоевского" и другие. Кроме экскурсии по музею, гости смогут побывать у памятного знака на месте бывшей усадьбы рода Достоевских. Кроме того, ко Дню письменности подготовлена экспозиция "Пісьменнікі Іванаўшчыны", выставка лучших школьных сочинений на тему "Мой Достоевский". Также в планах - вечер памяти и выставка живописных работ первого директора и создателя музея, энтузиаста-краеведа Анатолия Бурака.

Музей народной медицины в деревне Стрельно Ивановского района Брестской области известен далеко за пределами области. Здесь можно узнать, чем лечились наши предки от всевозможных болезней, переписать старинный рецепт и попить травяного чаю. В музее объяснят, как правильно собирать травы, когда это лучше делать и где их хранить.

Также в Ивановском районе находится несколько пунктов Дуги Струве, которая решением ЮНЕСКО включена в список международного наследия, как пример научного сотрудничества для точного определения размеров и формы Земли.-0-

Памятный знак геодезической Дуги Струве. Фото из архива