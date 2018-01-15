Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 января 2018, Пн
-5°C
Переменная облачность EUR 2.4202
USD 2.0048
100 RUB 3.5382
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность
Президент
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год
Президент
Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года должна составить Br923,16
Экономика
Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го - Ермошина
Политика
Кому достанется 31-я квартира от "Евроопт" и три автомобиля "Ниссан Жук"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ сегодня в 18.20!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТО: Ледовые катки начали работать на площади Победы в Витебске
10:11 Заголовки новостей
Белагропромбанк удостоен сразу трех наград по версии журнала Global Banking & Finance Review
10:10 Экономика
Совершившие нападение в школе в Перми задержаны
10:09 В мире
В Джакарте частично обрушилось здание фондовой биржи
10:02 В мире
Двойной взрыв в Багдаде: 26 человек погибли, десятки ранены
09:53 В мире
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми, восемь детей пострадали
09:47 В мире
Беларусь изучает возможность создания завода по сбору грузовиков в Сирии
09:47 Экономика
Судно-казино сгорело во Флориде, пострадали 15 человек
09:45 В мире
ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Заира Азгура
09:41 Культура
На озере Юбилейном под Гродно спасен провалившийся под лед мужчина
09:37 Происшествия
ФОТО: Бал собрал гостей в Большом театре Беларуси на старый Новый год
09:36 Заголовки новостей
Спасатели перевезли на катерах через Припять более 500 человек
09:35 Регионы
Жертвами беспорядков в Иране стали 25 человек
09:22 В мире
Один из лучших портретов Пикассо будет выставлен на торги Sotheby's
09:02 В мире
Кому достанется 31-я квартира от "Евроопт" и три автомобиля "Ниссан Жук"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ сегодня в 18.20!
09:00 Общество
Новые профессии в 2017 году получили свыше 1,5 тыс. безработных Брестской области
08:58 Регионы
Сеул и Пхеньян проводят переговоры о визите артистов из КНДР на Олимпиаду
08:44 В мире
Гороскоп на завтра
08:42 Калейдоскоп
Гороскоп на сегодня
08:41 Калейдоскоп
Заседание белорусско-австрийского делового совета пройдет в Вене 31 января
08:38 Экономика
Все новости
Сюжеты
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Заира Азгура

Культура 15.01.2018 | 09:41
Заир Исаакович Азгур. Декабрь 1977 года
Заир Исаакович Азгур. Декабрь 1977 года

15 января исполняется 110 лет со дня рождения талантливого белорусского скульптора, народного художника Беларуси, народного художника СССР, академика Национальной академии наук Беларуси, действительного члена Академии художеств СССР, Героя Социалистического Труда Заира Исааковича Азгура.

Заир Азгур - патриарх белорусского изобразительного искусства, автор многочисленных психологических портретов деятелей культуры, ученых и рабочих, писателей и поэтов, известных государственных и общественных лидеров, философов и мыслителей, революционеров и борцов за народное счастье разных стран и эпох, героев Великой Отечественной войны и партизанского движения. Он является автором скульптурного ансамбля на площади Якуба Коласа и композиции "Слава погибшим воинам" на одной из граней монумента Победы в Минске.

Родился будущий скульптор 15 января 1908 года в деревне Молчаны Сенненского района Витебской области. С раннего детства он интересовался живописью и скульптурой. Первыми его учителями были резчик по дереву Юган Глек и гончар Пилипп Потапенко, которые научили Азгура лепить из глины фигурки людей и зверей и показали красоту традиционной белорусской глиняной игрушки. Переломным моментом в жизни скульптора стала учеба в студии живописца и педагога Юделя Пэна. Затем последовала учеба в Витебском художественном техникуме. Профессиональное образование Заир Исаакович получал в Ленинградском высшем и Киевском художественных институтах, Тбилисской академии искусств.

Заир Азгур. Январь 1978 года
Заир Азгур. Январь 1978 года

Свою творческую деятельность в Минске Заир Азгур начал в 1930 году. Талант молодого скульптора заметили сразу. Уже в 1920-е годы им были созданы скульптурные портреты белорусских просветителей Франциска Скорины, Василия Тяпинского, белорусского писателя Змитрока Бядули. В 1932-1933 годах скульптор работал над портретами Феликса Дзержинского, Александра Мясникова и Гракха Бабефа для Дома правительства в Минске. Также в 1930-е годы им были созданы серии портретов государственных, партийных деятелей Григория Орджоникидзе, Иосифа Сталина, Елены Стасовой, а также деятелей культуры Ларисы Александровской, Якуба Коласа, Янки Купалы. В 1938 году скульптор создал портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. В 1940 году за участие в выставке работ белорусских художников в дни декады белорусского искусства в Москве он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же году был принят в члены Союза художников СССР.

В период Великой Отечественной войны Заир Азгур поменял резец скульптора на карандаш графика и принял участие в оформлении плаката-газеты "Раздавім фашысцкую гадзіну". В 1942-1944 годах он работал при Центральном штабе партизанского движения в Москве, где создал галерею портретов героев войны - Льва Доватора, Андрея Еременко, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других.

В 1944 году Азгуру было присвоено звание народного художника БССР. Вернувшись в Минск, он работал главным художником Дома правительства.

Азгур со своими учениками в творческой мастерской скульптуры Академии художеств СССР. 27 января 1983 года
Азгур со своими учениками в творческой мастерской скульптуры Академии художеств СССР. 27 января 1983 года

В послевоенные годы рядом с героической темой в творчестве Азгура большое место занимала историческая тема. В золотой фонд навсегда вошла галерея портретов прославленных представителей белорусской культуры прошлого - Франциска Скорины, Тетки, Франтишка Богушевича, выдающихся деятелей литературы и искусства Беларуси - Якуба Коласа, Янки Купалы, Кондрата Крапивы, Павлюка Багрима, Сергея Селиханова, Владимира Дедюшко. Герои Азгура - самые разные. Практически каждого из них он знал лично. Например, во время сеансов с народным поэтом Беларуси Якубом Коласом классик литературы постоянно шутил, веселил Азгура анекдотами и постоянно читал ему свои любимые главы из поэмы "Новая земля". А известный герой дед Талаш хотел, чтобы скульптор запечатлел его для истории обязательно на коне и с шашкой.

Но не только портретный жанр привлекал Заира Исааковича. Широко известны его достижения в монументальной скульптуре - уже названный выше ансамбль-памятник Якубу Коласу в Минске, многочисленные монументы и памятники-бюсты государственным деятелям, героям-патриотам и созидателям - Петру Машерову, Сергею Грицевцу, Янке Купале и другим.

Народный художник БССР скульптор А.А. Аникейчик, скульптор народный художник БССР З.И. Азгур, председатель колхоза В.Л. Бедуля и композитор народный артист БССР И.М. Лученок. Каменецкий район, колхоз "Советская Белоруссия". 27 января 1986 года (слева направо)
Народный художник БССР скульптор А.А. Аникейчик, скульптор народный художник БССР З.И. Азгур, председатель колхоза В.Л. Бедуля и композитор народный артист БССР И.М. Лученок. Каменецкий район, колхоз "Советская Белоруссия". 27 января 1986 года (слева направо)

Многие произведения мастера прославляют наше искусство за пределами Беларуси. В Бородино под Москвой находится памятник-бюст полководцу Петру Багратиону. В Калькутте установлен величественный памятник Рабиндранату Тагору. Его монументальные скульптуры есть в Астрахани, Рыбинске, Махачкале, Китае, Болгарии, Индии. Им созданы портреты руководителей правительств и руководителей коммунистических партий мира - Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Мориса Тореза, Ким Ир Сена и других международных деятелей.

В 1968 году скульптор был избран заместителем председателя Республиканского комитета защиты мира, а в 1969 году награжден медалью Советского фонда мира и золотой медалью "Борец за мир".

С 1981 года Заир Азгур руководил творческой мастерской Академии художеств СССР в Минске. В 1980-е годы им созданы портреты кинооператора Иосифа Вейнеровича, белорусского поэта-гуманиста эпохи Возрождения Миколы Гусовского и драматурга Аркадия Мовзона.

Народный художник Беларуси скульптор Заир Азгур (справа) в своей мастерской. Июль 1987 года
Народный художник Беларуси скульптор Заир Азгур (справа) в своей мастерской. Июль 1987 года

Заир Азгур был многогранной личностью: он создавал не только скульптуры и памятники, но и зарекомендовал себя как писатель, иллюстратор. Он автор мемуаров "Незабываемое" и "То, что помнится ...", многих публицистических статей по искусству.

Заир Исаакович прожил долгую и насыщенную жизнь. Он получил почти все звания и награды, которые существовали в Советском Союзе. За свою творческую деятельность он награжден орденами Ленина, Красной Звезды и Дружбы народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью Франциска Скорины. Дважды ему присваивалась Государственная премия СССР.

Азгур в своей мастерской. 22 декабря 1992 года
Азгур в своей мастерской. 22 декабря 1992 года

Он был счастлив и среди друзей-однодумцев, и в семье, и среди молодежи, и на земле Витебщины, где родился, и в Минске. Со своей женой Галиной Гавриловной они прожили долгую и интересную жизнь. Супруги постоянно советовались, да и жена была его вечным тылом. Дом всегда был полон самых известных гостей, среди которых были Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Чорный, Змитрок Бядуля, Аркадий Кулешов.

Министр иностранных дел Израиля Шимон Перес в мастерской народного художника скульптора Заира Азгура. 24 августа 1992 года
Министр иностранных дел Израиля Шимон Перес в мастерской народного художника скульптора Заира Азгура. 24 августа 1992 года

Умер талантливый скульптор в 1995 году. Для увековечения его памяти в Витебске на здании бывшего Витебского художественного техникума, в котором учился скульптор, и на доме номер 13 на проспекте Независимости в Минске были установлены мемориальные доски. Его именем названа улица в Минске.

В бывшей творческой мастерской Заира Азгура, построенной в Минске в 1984 году по проекту знаменитого белорусского архитектора Вальмена Аладова специально для скульптора, открыт мемориальный музей. Здесь Азгур работал на протяжении одиннадцати лет, в этом доме сегодня наиболее полно представлено его творческое наследие. Мастерская была не только местом осуществления творческих проектов скульптора, но и настоящим пристанищем белорусской творческой интеллигенции, о чем свидетельствуют многочисленные архивные материалы, книги с автографами именитых литераторов, картины известных художников.

После смерти скульптора в 1995 году его семья передала дом-мастерскую государству для организации мемориального музея. В 1996 году был создан "Мемориальный музей З.И. Азгура", филиал Национального художественного музея Республики Беларусь. По распоряжению Президента Республики Беларусь в 2004 году музей стал муниципальным.

Произведения художника также находятся в собраниях Национального художественного музея Республики Беларусь, Музея истории Великой Отечественной войны, в Государственной Третьяковской галерее (г.Москва), Астраханской областной картинной галерее, Молдавском художественном музее (г.Кишинев) и других учреждениях культуры.-0-

﻿
Теги
Беларусь, досье, скульптура
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Культура
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4202 BYN 2.434 BYN 2.439 BYN
USD
2.0048 BYN 2.002 BYN 2.005 BYN
RUB
3.5382 BYN 3.538 BYN 3.54 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Трековые гонки "Горячий лед"
Все видео

Фотоновости

Бал собрал гостей в Большом театре Беларуси на старый Новый год
Все фото

Инфографика

Запрет выхода на лед Запрет выхода на лед действует с 22 декабря до окончания ледостава. Решение принято для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев - на водоемах республики с декабря 2017 года погибли 7 рыбаков.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
Лукашенко вручил Благодарность Президента журналистам БЕЛТА Матвееву и Ваньшину
Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность
Политика
Андреа Викторин. Фото из архива О визовых процедурах и приоритетах партнерства - Викторин рассказала о сотрудничестве Беларуси и ЕС
Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го - Ермошина
Макей и Кварацхелия обсудили реализацию белорусско-грузинских договоренностей
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович инициирует создание в Беларуси новых химпроизводств
Белагропромбанк удостоен сразу трех наград по версии журнала Global Banking & Finance Review
Беларусь изучает возможность создания завода по сбору грузовиков в Сирии
Происшествия
Фото из архива В Мозырском районе подросток провалился под лед и погиб
На озере Юбилейном под Гродно спасен провалившийся под лед мужчина
В Смолевичском районе двое рыбаков провалились под лед, один из них погиб
Общество
Фото из архива Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси
Кому достанется 31-я квартира от "Евроопт" и три автомобиля "Ниссан Жук"? Смотрите в прямом эфире на телеканале ОНТ сегодня в 18.20!
Картина выходных: колядный обряд "Цари", горнолыжный сезон, уличные катки и победа "Юности"
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе
Спасатели перевезли на катерах через Припять более 500 человек
Новые профессии в 2017 году получили свыше 1,5 тыс. безработных Брестской области
Спорт
Лаура Дальмайер, Дарья Домрачева и Кайса Мякярайнен готовятся к заключительной стрельбе. Фото IBU Дарья Домрачева заняла шестое место в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Арина Соболенко поднялась на 66-е место в рейтинге WTA, Александра Саснович опустилась на 3 позиции
Белорусы уступили норвежцам, французы победили австрийцев на чемпионате Европы по гандболу
Технологии
Танцующие роботы Умные технологии: в США прошла масштабная выставка разработок в сфере искусственного интеллекта - ФОТОРЕПОРТАЖ
WhatsApp заставляет пользоваться видеосвязью и покупать новые гаджеты
"Космический грузовик" Dragon с 2 тоннами груза приводнился в Тихом океане
В мире
Фото из архива Совершившие нападение в школе в Перми задержаны
В Джакарте частично обрушилось здание фондовой биржи
Двойной взрыв в Багдаде: 26 человек погибли, десятки ранены
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 15 по 21 января
Гороскоп на завтра
Гороскоп на сегодня
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк 15 января, 11:00 Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Газета 7 дней
Небо в биткоинах
«И я согласился немного похулиганить»
Шедевр Оливье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия