ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Заира Азгура

15 января исполняется 110 лет со дня рождения талантливого белорусского скульптора, народного художника Беларуси, народного художника СССР, академика Национальной академии наук Беларуси, действительного члена Академии художеств СССР, Героя Социалистического Труда Заира Исааковича Азгура.

Заир Азгур - патриарх белорусского изобразительного искусства, автор многочисленных психологических портретов деятелей культуры, ученых и рабочих, писателей и поэтов, известных государственных и общественных лидеров, философов и мыслителей, революционеров и борцов за народное счастье разных стран и эпох, героев Великой Отечественной войны и партизанского движения. Он является автором скульптурного ансамбля на площади Якуба Коласа и композиции "Слава погибшим воинам" на одной из граней монумента Победы в Минске.

Родился будущий скульптор 15 января 1908 года в деревне Молчаны Сенненского района Витебской области. С раннего детства он интересовался живописью и скульптурой. Первыми его учителями были резчик по дереву Юган Глек и гончар Пилипп Потапенко, которые научили Азгура лепить из глины фигурки людей и зверей и показали красоту традиционной белорусской глиняной игрушки. Переломным моментом в жизни скульптора стала учеба в студии живописца и педагога Юделя Пэна. Затем последовала учеба в Витебском художественном техникуме. Профессиональное образование Заир Исаакович получал в Ленинградском высшем и Киевском художественных институтах, Тбилисской академии искусств.

Заир Азгур. Январь 1978 года

Свою творческую деятельность в Минске Заир Азгур начал в 1930 году. Талант молодого скульптора заметили сразу. Уже в 1920-е годы им были созданы скульптурные портреты белорусских просветителей Франциска Скорины, Василия Тяпинского, белорусского писателя Змитрока Бядули. В 1932-1933 годах скульптор работал над портретами Феликса Дзержинского, Александра Мясникова и Гракха Бабефа для Дома правительства в Минске. Также в 1930-е годы им были созданы серии портретов государственных, партийных деятелей Григория Орджоникидзе, Иосифа Сталина, Елены Стасовой, а также деятелей культуры Ларисы Александровской, Якуба Коласа, Янки Купалы. В 1938 году скульптор создал портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. В 1940 году за участие в выставке работ белорусских художников в дни декады белорусского искусства в Москве он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В том же году был принят в члены Союза художников СССР.

В период Великой Отечественной войны Заир Азгур поменял резец скульптора на карандаш графика и принял участие в оформлении плаката-газеты "Раздавім фашысцкую гадзіну". В 1942-1944 годах он работал при Центральном штабе партизанского движения в Москве, где создал галерею портретов героев войны - Льва Доватора, Андрея Еременко, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других.

В 1944 году Азгуру было присвоено звание народного художника БССР. Вернувшись в Минск, он работал главным художником Дома правительства.

Азгур со своими учениками в творческой мастерской скульптуры Академии художеств СССР. 27 января 1983 года

В послевоенные годы рядом с героической темой в творчестве Азгура большое место занимала историческая тема. В золотой фонд навсегда вошла галерея портретов прославленных представителей белорусской культуры прошлого - Франциска Скорины, Тетки, Франтишка Богушевича, выдающихся деятелей литературы и искусства Беларуси - Якуба Коласа, Янки Купалы, Кондрата Крапивы, Павлюка Багрима, Сергея Селиханова, Владимира Дедюшко. Герои Азгура - самые разные. Практически каждого из них он знал лично. Например, во время сеансов с народным поэтом Беларуси Якубом Коласом классик литературы постоянно шутил, веселил Азгура анекдотами и постоянно читал ему свои любимые главы из поэмы "Новая земля". А известный герой дед Талаш хотел, чтобы скульптор запечатлел его для истории обязательно на коне и с шашкой.

Но не только портретный жанр привлекал Заира Исааковича. Широко известны его достижения в монументальной скульптуре - уже названный выше ансамбль-памятник Якубу Коласу в Минске, многочисленные монументы и памятники-бюсты государственным деятелям, героям-патриотам и созидателям - Петру Машерову, Сергею Грицевцу, Янке Купале и другим.

Народный художник БССР скульптор А.А. Аникейчик, скульптор народный художник БССР З.И. Азгур, председатель колхоза В.Л. Бедуля и композитор народный артист БССР И.М. Лученок. Каменецкий район, колхоз "Советская Белоруссия". 27 января 1986 года (слева направо)

Многие произведения мастера прославляют наше искусство за пределами Беларуси. В Бородино под Москвой находится памятник-бюст полководцу Петру Багратиону. В Калькутте установлен величественный памятник Рабиндранату Тагору. Его монументальные скульптуры есть в Астрахани, Рыбинске, Махачкале, Китае, Болгарии, Индии. Им созданы портреты руководителей правительств и руководителей коммунистических партий мира - Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Мориса Тореза, Ким Ир Сена и других международных деятелей.

В 1968 году скульптор был избран заместителем председателя Республиканского комитета защиты мира, а в 1969 году награжден медалью Советского фонда мира и золотой медалью "Борец за мир".

С 1981 года Заир Азгур руководил творческой мастерской Академии художеств СССР в Минске. В 1980-е годы им созданы портреты кинооператора Иосифа Вейнеровича, белорусского поэта-гуманиста эпохи Возрождения Миколы Гусовского и драматурга Аркадия Мовзона.

Народный художник Беларуси скульптор Заир Азгур (справа) в своей мастерской. Июль 1987 года

Заир Азгур был многогранной личностью: он создавал не только скульптуры и памятники, но и зарекомендовал себя как писатель, иллюстратор. Он автор мемуаров "Незабываемое" и "То, что помнится ...", многих публицистических статей по искусству.

Заир Исаакович прожил долгую и насыщенную жизнь. Он получил почти все звания и награды, которые существовали в Советском Союзе. За свою творческую деятельность он награжден орденами Ленина, Красной Звезды и Дружбы народов, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью Франциска Скорины. Дважды ему присваивалась Государственная премия СССР.

Азгур в своей мастерской. 22 декабря 1992 года

Он был счастлив и среди друзей-однодумцев, и в семье, и среди молодежи, и на земле Витебщины, где родился, и в Минске. Со своей женой Галиной Гавриловной они прожили долгую и интересную жизнь. Супруги постоянно советовались, да и жена была его вечным тылом. Дом всегда был полон самых известных гостей, среди которых были Якуб Колас, Янка Купала, Кузьма Чорный, Змитрок Бядуля, Аркадий Кулешов.

Министр иностранных дел Израиля Шимон Перес в мастерской народного художника скульптора Заира Азгура. 24 августа 1992 года

Умер талантливый скульптор в 1995 году. Для увековечения его памяти в Витебске на здании бывшего Витебского художественного техникума, в котором учился скульптор, и на доме номер 13 на проспекте Независимости в Минске были установлены мемориальные доски. Его именем названа улица в Минске.

В бывшей творческой мастерской Заира Азгура, построенной в Минске в 1984 году по проекту знаменитого белорусского архитектора Вальмена Аладова специально для скульптора, открыт мемориальный музей. Здесь Азгур работал на протяжении одиннадцати лет, в этом доме сегодня наиболее полно представлено его творческое наследие. Мастерская была не только местом осуществления творческих проектов скульптора, но и настоящим пристанищем белорусской творческой интеллигенции, о чем свидетельствуют многочисленные архивные материалы, книги с автографами именитых литераторов, картины известных художников.

После смерти скульптора в 1995 году его семья передала дом-мастерскую государству для организации мемориального музея. В 1996 году был создан "Мемориальный музей З.И. Азгура", филиал Национального художественного музея Республики Беларусь. По распоряжению Президента Республики Беларусь в 2004 году музей стал муниципальным.

Произведения художника также находятся в собраниях Национального художественного музея Республики Беларусь, Музея истории Великой Отечественной войны, в Государственной Третьяковской галерее (г.Москва), Астраханской областной картинной галерее, Молдавском художественном музее (г.Кишинев) и других учреждениях культуры.-0-