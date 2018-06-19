ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения Гавриила Ващенко

Судьба подарила Гавриилу Ващенко настоящее призвание - нести людям красоту и будить в их сердцах любовь к родному краю. Своими полотнами патриарх белорусских монументалистов отметил художественную стилистику 60-80-х годов прошедшего столетия. Все они давно и прочно вошли в золотой фонд изобразительного искусства Беларуси.

Народный художник БССР, заслуженный деятель искусств, профессор, академик живописи Гавриил Харитонович Ващенко прошел нелегкий творческий путь. Родился будущий художник 20 июня 1928 года на Гомельщине, в деревне Чикаловичи Брагинского района. Во время войны деревня была сожжена врагом, а сам подросток нашел убежище в партизанском отряде. Через много лет этот факт из личной биографии навеял художнику сюжет его известной картины "Баллада о мужестве", которая была удостоена серебряной медали имени Митрофана Грекова.

В 1948 году Гавриил Харитонович окончил Киевское училище прикладных искусств, а семь лет спустя - Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Некоторое время преподавал в Кишиневском художественном училище. В возрасте 29 лет был принят в члены Союза художников СССР.

Народный художник Беларуси Гавриил Ващенко. Февраль 1993 года

Позже судьба свела Гавриила Ващенко с известным белорусским живописцем Владимиром Стельмашонком: художники познакомились на всесоюзной выставке в Москве. Встреча стала для Гавриила Ващенко судьбоносной: несколько лет спустя по приглашению своего коллеги он приехал в Минск, чтобы возглавить кафедру монументально-декоративного искусства в Белорусском театрально-художественном институте (ныне Белорусская академия искусств). В 1961 году Гавриил Харитонович осуществил первый набор на специальность "Монументально-декоративное искусство". Мастер посвятил Белорусской академии искусств 46 лет своей жизни, воспитав не одно поколение талантливых художников. Звание профессора ему было присвоено в 1980 году.

Гавриил Ващенко с учениками. Сентябрь 2004 года

Творческое наследие Гавриила Ващенко отличается невероятным разнообразием. Он работал в области станковой и монументальной живописи, акварели, в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. В своих произведениях художник обращался к темам глубокого гражданского содержания, патриотизма, любви к родине. Ряд картин он посвятил событиям прошлого и историческим личностям.

Значительными работами художника в области монументального искусства являются росписи во Дворце культуры Светлогорска, Доме учителя, витражи в костеле святых Симеона и Елены, кинотеатре "Москва" в Минске.

Картина Г. Ващенко "Грюнвальдская битва" на выставке в Гродненском историко-археологическом музее. Июль 2010 года

Образ родной Беларуси нашел отражение не только в масштабных работах художника, связанных с архитектурой. Живописные полотна "Мое Полесье", "Материнские крылья", "Мой край" - это размышления о минувшем родной земли и проблемах настоящего времени. Важным событиям белорусской истории посвящены полотна "Грюнвальдская битва", "Лев Сапега в Гольшанах", триптих о восстании Калиновского "За землю, за волю", "Прорыв", "Мир земле моей", "Июльский мед" и многие другие. Мифологические мотивы нашли отражение в картинах "Вечность", "Лада", "Лёль и Лель". Художнику принадлежат также серии портретов писателей, просветителей, государственных деятелей Беларуси: Янки Купалы, Якуба Коласа, Евфросинии Полоцкой, Кирилла Туровского, Льва Сапеги, Витовта и других. Свое творческое кредо, отношение к миру, людям и событиям художник проявил в картине "Диалоги", в которой нашлось место и квадрату Малевича, и древнерусской иконописи.

Глубоко передают ощущения самобытности белорусской земли пейзажи Гавриила Ващенко. Его называют создателем янтарного пейзажа, который отличается теплым колоритом, прозрачностью, преобладанием золотистых тонов.

Мэтр белорусской живописи Гавриил Ващенко отметил свой 80-летний юбилей на Гомельщине. Юбиляр задувает свечи на праздничном торте. Июнь 2008 года

Работы Гавриила Ващенко не раз были отмечены наградами и премиями. Талант и плодотворная деятельность принесли художнику известность и признание не только на родине, но и далеко за ее пределами. В 1984 году он стал лауреатом Государственной премии БССР, в 1995 году был награжден медалью Франциска Скорины. Международный биографический центр в Кембридже присудил художнику почетные звания "Человек года 1992, 1996", "Человек ХХ столетия", именную серебряную медаль и "Золотой диск".

Картины знаменитого белоруса экспонировались в Австрии, Алжире, Англии, Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, Польше, Румынии, Франции, ФРГ, Чехословакии и других странах. Полотна Гавриила Ващенко хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее, Национальном музее украинского искусства, национальных художественных музеях Молдовы и Болгарии.

Художественная галерея народного художника Беларуси, профессора живописи Гавриила Ващенко в Гомеле. Февраль 2002 года

В 2002 году в Гомеле открылась постоянно действующая "Картинная галерея Г.Х. Ващенко". Основу экспозиции составили полотна, переданные художником в дар Гомелю. Среди них - коллекция собственных работ Гавриила Ващенко, а также принадлежавшие ему произведения белорусских мастеров.

В 2013 году Гавриилу Ващенко было присвоено звание почетного гражданина Гомеля за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства и значительную деятельность по сохранению культурного наследия города.

Гавриил Ващенко умер 14 февраля 2014 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.-0-