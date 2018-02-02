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ДОСЬЕ: Романтик из Люцинки. К 210-летию со дня рождения Винцента Дунина-Марцинкевича

Культура 02.02.2018 | 09:40
Винцент Дунин-Марцинкевич
Винцент Дунин-Марцинкевич

В истории белорусской национальной культуры Винценту Дунину-Марцинкевичу принадлежит исключительно важное место. Своей многогранной деятельностью он определил целую эпоху в процессе национального возрождения. С его именем связана история зарождения новой белорусской литературы XIX века. Как драматург, поэт, драматический деятель и просветитель он оказал большое влияние на становление и развитие белорусской письменности и сценического искусства.

Родился Винцент (Викентий Иванович) Дунин-Марцинкевич 4 февраля 1808 года в фольварке Панюшковичи Бобруйского повета Могилевской губернии в шляхетской семье. С детства осиротел, его опекал родной дядя. После окончания Бобруйского поветового училища и Виленской базилианской бурсы Винцент поступил на медицинский факультет Петербургского (по другим сведениям Виленского) университета, но вынужден был прервать учебу по причине болезни. Позднее он служил чиновником в Минском криминальном суде, был переводчиком в Минской епархиальной консистории.

В 1840 году Дунин-Марцинкевич оставил службу, приобрел фольварк Люцинка около Ивенца Воложинского района, который стал для него местом постоянного жительства до конца дней. Именно в своем имении Люцинка он написал большинство своих произведений. Одно из них "Люцинка, или Шведы в Литве" связано с местной легендой, которая гласит, что некогда здесь был иезуитский монастырь, до основания разрушенный шведами за отказ монахов выдать свои богатства. Эти сокровища до сих пор не найдены, и спрятаны они где-то в окрестностях Люцинки.

Писал Дунин-Марцинкевич одновременно на двух языках - польском и белорусском, причем довольно часто публиковал польские и белорусские произведения в одном сборнике и всегда оставался патриотом родного края. Много времени проводил писатель и в Минске, в среде интеллигенции. Стал организатором общественно-культурной и литературной жизни.

Яркие страницы творчества

Жизнь и творчество Дунина-Марцинкевича были посвящены служению гражданским идеалам, он стремился возвышать людей духовно, морально.

Много ярких страниц вписал Дунин-Марцинкевич в театрально-художественное наследие белорусского народа. Самыми плодотворными в театрально-драматургической деятельности были 40-50-е годы XIX столетия. Ранние произведения - либретто к опереттам "Волшебная вода", "Состязание музыкантов", "Рекрутский еврейский набор" - до нас не дошли, остались только в рецензиях на поставленные по ним спектакли. Оперетта "Рекрутский еврейский набор" была поставлена в 1841 году в городском театре Минска, Дунин-Марцинкевич был не только инициатором ее постановки, но и исполнителем одной из ролей. Музыку к оперетте написал Станислав Монюшко, который жил в Минске.

В 1866 году Дунин-Марцинкевич написал "Пинскую шляхту" - одноактную комедию, в которой талант автора проявился с еще большей силой. В жанровых отношениях она близка к фарсо-водевилю: здесь много сцен комедийно-бытового плана, а действие нередко сопровождается песнями и танцами. Тонкое ощущение действительности проявилось и в следующей пьесе Дунина-Марцинкевича - комедии "Залёты", последнем известном произведении писателя. С драматическим напряжением автор передает характер тех социальных перемен, которые происходили в пореформенной деревне. Судьба пьес "Пинская шляхта" и "Залёты" оказалась чрезвычайно драматической. Долгим и мучительным путем они шли к зрителям. Обе были опубликованы только в 1918 году. Комедия "Пинская шляхта" вошла в золотой фонд отечественной сатирической комедиографии.

Винцент Дунин-Марцинкевич написал стихотворные рассказы, повести, баллады, среди которых "Гапон", "Вечерницы", "Интересуешься? Прочитай!", "Дударь белорусский, или Всего понемногу". Поэт широко использовал фольклорные образы и мотивы, а также народные песни, припевки, пословицы и поговорки. Использовал псевдонимы Навум Прыгаворка и Белорусский дударь.

Определяющими в них были этнографическо-бытовая и моральная проблематика, романтическая поэтизация жизни и быта крестьянина наряду с попыткой осмысления актуальных явлений социально-исторической действительности. В 1859 году он перевел на белорусский язык запрещенную цензурой поэму Адама Мицкевича "Пан Тадеуш".

Вместе с писательской деятельностью Дунин-Марцинкевич активно занимался и просветительской работой - организовывал белорусские школы, собирал фольклор, записывал разговорный язык. У него в доме собиралась вся минская интеллигенция, во время этих встреч обсуждали состояние белорусской культуры и литературы.

Театр Дунина-Марцинкевича

Особого внимания заслуживает театральная деятельность Винцента Дунина-Марцинкевича. Его стараниями был создан первый белорусский театральный коллектив. В историю белорусской культуры он вошел под названием "Театр Дунина-Марцинкевича". Увлечение театром пришло к Дунину-Марцинкевичу очень рано, еще в то время, когда он жил в Петербурге и Вильно. Не пропускал он ни одного спектакля и в Минске. Вероятно, с этого зрительского увлечения и начался Марцинкевич-драматург, режиссер и актер. Под влиянием спектаклей русских и польских трупп у него родилась мысль создать свой, отличительный, белорусский театр.

В труппу театра входила семья писателя, соседи, ученики местной школы, знакомые и крестьяне. Театр выступал преимущественно в фольварке Люцинка. Репертуар состоял из пьес, написанных самим драматургом. Театр был синтетическим и вбирал в себя разные виды сценического творчества: драматическое, вокально-музыкальное и танцевальное искусство. Он наследовал традиции народного сценического искусства и был центром демократической культуры. "Театр Дунина-Марцинкевича" пробуждал национальное самосознание зрителей. Первая постановка комической оперы "Селянка" (Идиллия") состоялась 9 февраля 1852 года, на театральных подмостках открыто прозвучало белорусское слово. Эта дата и считается отправной в возникновении белорусского сценического искусства. После первого представления спектакль был запрещен властями и в дальнейшем ставился в Минске и белорусских местечках нелегально.

Драматические годы

1863-1864 годы в творческой биографии писателя были чрезвычайно сложными и драматическими. Во время восстания полиция приписывала ему авторство антиправительственных изданий. Ссылка дочери Камиллы, арест самого Дунина-Марцинкевича, денежные штрафы, строгий надзор полиции после освобождения из тюрьмы - все это большой тяжестью легло на писателя.

Театральная деятельность Дунина-Марцинкевича не достигла настоящего расцвета из-за неблагоприятных внешних условий, но послужила фундаментом для дальнейшего развития белорусской драматургии и профессионального театра.

Умер талантливый драматург Винцент Дунин-Марцинкевич в 1884 году. Его деятельность определила качественно новый этап в истории национальной культуры. Произведения писателя засвидетельствовали переход от фольклорных и анонимных форм к основательному профессиональному творчеству.

Память

Винцент Дунин-Марцинкевич по праву носит имя основателя новой белорусской литературы, профессиональной драматургии и театра. До сих пор на сценах театров идут пьесы выдающегося драматурга "Идиллия", "Пинская шляхта", "Залёты".

Имя белорусского поэта присвоено Могилевскому областному театру драмы и комедии в Бобруйске, перед зданием театра установлен бюст Дунина-Марцинкевича. Его именем названы улицы в Минске и Молодечно. В деревне Сычково Бобруйского района установлена мемориальная доска. В 1986 году в деревне Люцинка (Лютинка) была открыта стела с барельефом Дунина-Марцинкевича. Могила знаменитого белоруса, на которой установлен его бронзовый бюст, находится в 8 км от Люцинки, на кладбище Тупальщина. Посещение могилы Винцента Дунина-Марцинкевича в деревне Тупальщина включено во многие экскурсии по Беларуси, краеведческие и познавательные туры по Воложинскому району и Налибокскому краю.

К 200-летию со дня рождения выдающегося белорусского писателя Винцента Дунина-Марцинкевича был выпущен документальный фильм "Романтик из Люцинки" (режиссеры: Евгений Сетько и Михаил Якжен).

В Минске 3 сентября 2016 года открыли скульптурную композицию Станиславу Монюшко и Винценту Дунину-Марцинкевичу. Авторы композиции - Лев и Сергей Гумилевские. Памятник установлен в сквере у ратуши на пл. Свободы. Это место было выбрано неслучайно: в середине XIX века на месте гостиницы "Европа" находился минский городской театр, здесь состоялась премьера знаменитой белорусской оперы "Идиллия" Дунина-Марцинкевича.

Памятник Дунину-Марцинкевичу и Монюшко в Минске. Фото из архива
Памятник Дунину-Марцинкевичу и Монюшко в Минске. Фото из архива

Министерство культуры Беларуси и Белорусский союз театральных деятелей (БСТД) учредили театральную премию имени Винцента Дунина-Марцинкевича.

В Беларуси проходит Республиканский фестиваль национальной драматургии, который также носит имя драматурга. Первый фестиваль национальной драматургии прошел в 1998 году. За время его существования по пьесам белорусских авторов были представлены 40 лучших спектаклей театров из Беларуси и 8 спектаклей участников из других стран. Читки пьес, организованные в рамках мероприятия, позволили открыть новые имена, был издан сборник пьес молодых белорусских драматургов.-0-

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