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ДОСЬЕ: Творческий путь и белорусский след Владимира Высоцкого. К 80-летию поэта и актера

Культура 25.01.2018 | 07:29
Владимир Высоцкий, 1979 год
Владимир Высоцкий, 1979 год

Владимир Высоцкий - уникальное явление в культуре ХХ века, он не вошел, а буквально ворвался в искусство в начале 1960-х годов. На песнях и стихах Высоцкого выросло не одно поколение, его называют второй после Юрия Гагарина культовой фигурой советской эпохи.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Его предки по отцовской линии были выходцами из Беларуси. В частности, дед знаменитого поэта - Вольф Шлиомович (Владимир Семенович) Высоцкий родился и вырос в городе Брест-Литовске (ныне Брест), получил там начальное образование, а затем поступил на экономическое отделение Киевского коммерческого института. Вскоре он женился и обосновался в Киеве, где и появился на свет отец будущего поэта - Семен Владимирович Высоцкий.

Театральные успехи

Раннее детство Владимира Высоцкого прошло в коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице Москвы. В годы войны, когда отец был на фронте, маленький Володя вместе с матерью - Ниной Максимовной - находился в эвакуации, однако уже в 1943 году они вернулись в свой московский дом.

После развода родителей Владимир жил с отцом и его новой женой - "мамой Женей" - в Германии, куда Семен Владимирович был направлен на службу. Несмотря на то что отношения в семье сложились самые теплые, будущий артист решил вернуться в Москву к матери. Учась в школе, он много времени проводил со сверстниками на Большом Каретном: там в шумной дружеской компании Высоцкий впервые взял в руки гитару. Этой поре своей жизни поэт впоследствии посвятил знаменитую песню "Большой Каретный".

По настоянию родных Высоцкий поступил в технический вуз, но на первом же курсе бросил учебу, когда убедился, что его настоящее призвание - сцена. Он выдержал конкурс в Школу-студию МХАТ и после ее окончания в 1960-м году стал работать в Московском драматическом театре имени А.С.Пушкина. В 1964 году молодой актер пришел в Театр драмы и комедии на Таганке под руководством Ю.П.Любимова, где и проработал до конца жизни, несмотря на то что временами отношения с режиссером складывались непросто. Уже после первого спектакля - "Павшие и живые" по пьесе В.Розова - Высоцкий вошел в число ведущих артистов театра. Прошло совсем немного времени, и зрители пошли в театр "на Высоцкого". Они ночами стояли за билетами, чтобы посмотреть на актера в образе Галилея ("Жизнь Галилея"), Хлопуши ("Пугачев"), Гамлета ("Гамлет"). Роль принца датского стала вершиной театральной карьеры Высоцкого: в 1976 году за ее исполнение артист получил Гран-при на Белградском международном фестивале.

Владимир Высоцкий на сцене Театра на Таганке
Владимир Высоцкий на сцене Театра на Таганке

Талантливый киноактер и бард

Работая в театре, Высоцкий всерьез занялся песенным творчеством: он писал для театров и кино, правда, случалось, что его тексты озвучивал в фильмах другой актер или певец. Все потому, что у автора был слишком уж своеобразный тембр.

Владимир Высоцкий запомнился зрителям и как талантливый киноактер. На его счету ряд блистательных ролей в фильмах "Живые и мертвые", "Стряпуха", "Саша-Сашенька", "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Единственная моя", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии". Знаменитую картину "Вертикаль", вышедшую на экраны в 1967 году, до сих пор помнят только потому, что в ней играл и пел лучшие свои песни Владимир Высоцкий.

Владимир Высоцкий в фильме "Вертикаль", 1966 год
Владимир Высоцкий в фильме "Вертикаль", 1966 год

Белорусский след Владимира Высоцкого

Актер не раз снимался в картинах студии "Беларусьфильм": всего вышло семь белорусских фильмов с его участием. Самый знаменитый из них - "Я родом из детства" - был снят в 1966 году известным белорусским кинорежиссером Виктором Туровым. Для актера это была десятая роль в кино, но именно в этом фильме зрители впервые услышали песни Высоцкого. Позже его лирика прозвучит еще в одной картине Турова - "Сыновья уходят в бой". Во время съемок артист провел несколько недель в белорусском городе Новогрудке, работая над музыкой к фильму. Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом на берегу озера Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Они были очарованы красотой новогрудской земли. Марина Влади писала в воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого. В 2012 году в городе установлен бюст знаменитого барда.

Для белорусских кинолент Владимир Высоцкий создал более 20 песен: 12 композиций вошли в картины, а остальные по разным причинам так и не прозвучали в кадре.

Владимир Высоцкий нередко наведывался в Беларусь, дважды бывал в Бресте, в том числе и с супругой Мариной Влади. Он останавливался в одной из старейших гостиниц города - "Буг".

Музей поэта, актера и барда Владимира Высоцкого в Бресте в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года
Музей поэта, актера и барда Владимира Высоцкого в Бресте в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года

Гостиница "Буг" существует по сей день, в ней в 2015 году были открыты исторический номер и тематическая комната "Владимир Высоцкий. Белорусские страницы".

Тематическая комната "Владимир Высоцкий. Белорусские страницы" в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года
Тематическая комната "Владимир Высоцкий. Белорусские страницы" в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года

Бывший двойной люкс на втором этаже с видом на городской парк представляет собой весьма скромный, по нынешним временам, номер из двух комнат общей площадью 34 кв.м. Здесь воссоздана обстановка и атмосфера тех времен: мебель, часы, радиола "Ригонда", черно-белый телевизор "Неман" в исправном состоянии. Из оригинального - дубовый паркет, по которому ходил Высоцкий, две односпальные кровати и прикроватная тумбочка.

Номер Владимира Высоцкого в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года
Номер Владимира Высоцкого в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года

Шарм номеру придают сделанные по спецзаказу фотообои, на которые нанесены цитаты из популярных песен барда, наброски текстов, выполненные его рукой, портреты актера и его французской жены. В спальной комнате расположен DVD-проигрыватель и проектор с экраном, на котором в режиме нон-стоп можно "слушать и видеть Высоцкого". На флеш-карте собрано практически все творческое наследие Владимира Высоцкого - песни, интервью, концерты, документальные и художественные фильмы, телепередачи, спектакли.

Номер Владимира Высоцкого в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года
Номер Владимира Высоцкого в гостинице "Буг". Ноябрь, 2015 года

В 2015 году выпущена книга "Транзит через Буг" с материалами авторитетного исследователя жизни и творчества Владимира Высоцкого Лиона Наделя из Израиля. В книгу вошли воспоминания белорусского кинодокументалиста Веры Савиной, которая была хорошо знакома с актером, размышления этнографа Сафрония Жлобы, уникальные фотографии барда с брестскими пограничниками и таможенниками.

В брестском аэропорту были сняты финальные сцены российской картины "Высоцкий. Спасибо, что живой", где роль поэта исполнил народный артист России Сергей Безруков.

В 1999 году вышел сборник "Высоцкi У. Я не падману. Вершы, песьнi, балады", в котором собраны переводы поэзии Высоцкого на белорусский язык, выполненные М.Булавацким.

В Беларуси проводятся песенные фестивали, связанные с именем знаменитого барда. Один из них - бард-форум имени Владимира Высоцкого - проходит в Бресте. Второй - фестиваль-конкурс бардовской песни памяти Высоцкого "Музыка сердец" - проводится под Новогрудком на озере Свитязь.

К 75-летию со дня рождения известного поэта, исполнителя и актера был создан документальный фильм "Владимир Высоцкий. Белорусский след". В картину включены воспоминания людей, которые встречались с бардом в Беларуси во время его выступлений, театральных гастролей и съемок в фильмах белорусских режиссеров. В киноленту также вошли воспоминания Льва Лисицы - организатора полуподпольных концертов Высоцкого в Минске.

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, пройдут в Новогрудке 25 января. Начало мероприятиям положит торжественное возложение цветов к памятнику в сквере Владимира Высоцкого. Продолжатся они в гостинице, где откроется музыкальная гостиная "Я, конечно, вернусь". В необычном номере-музее, где когда-то останавливался знаменитый постоялец, воссоздана атмосфера 50-летней давности. Мебель, убранство соответствуют тому времени. Самое интересное, что и сегодня в этом номере можно переночевать. Благодаря поклонникам комната регулярно пополняется новыми экспонатами, связанными с жизнью Владимира Высоцкого.

В районной библиотеке будет открыта выставка литературы, организуют здесь и литературно-музыкальную композицию "Судьба, воспетая в стихах". А в центре культуры проведут вечер памяти "Он не допел, не досказал всего". Вместе с лауреатами фестиваля-конкурса бардовской песни "Музыка сердец" зрители вспомнят любимые стихи и песни легендарного барда. Гостей вечера ожидает подарок - литературно-музыкальная выставка Новогрудского клуба любителей творчества Владимира Высоцкого и уникальная возможность услышать его песни на старых пластинках.

Память

Несмотря на то что Высоцкий много времени и сил посвящал актерской работе, главную и, возможно, роковую роль в его жизни сыграли именно песни - язвительно-сатирические, трогательные, суровые, веселые и всегда предельно честные. Высоцкий сочинял военные и блатные песни, баллады и монологи, песни-сказки и даже песни-спектакли, собирая с ними полные залы в разных уголках Советского Союза. Публика замирала, когда поэт под простую семиструнную гитару пел на надрыве "Кони привередливые", "Про райские яблоки", "Темнота впереди" или "Спасите наши души".

Постоянный надзор и угроза ареста, проблемы со здоровьем, усугубляемые изнурительными концертами, - все это подрывало силы и не могло долго продолжаться.

25 июля 1980 года Владимира Высоцкого не стало. В те дни в Москве проходили XXII летние Олимпийские игры, поэтому его смерть пытались скрыть от общественности. В газетах появилось несколько кратких сообщений, а над окошком кассы Театра на Таганке вывесили объявление: "Умер актер Владимир Высоцкий". Несмотря на это проводить Высоцкого в последний путь собралось около 40 тыс. человек: огромная толпа несколько дней простояла у Театра на Таганке, многие даже взбирались на крыши близлежащих зданий.

Интерес к личности и творчеству Владимира Высоцкого не угас до сих пор. Его имя носят улицы, бульвары, аллеи, скверы, набережные, переулки в разных городах бывшего СССР. Почти 20 скал и пиков, перевалов и речных порогов, каньонов и ледников названы в честь поэта. Его имя присвоено горному плато на архипелаге Огненная Земля и астероиду "Владвысоцкий".-0-

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