27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Драгоценную находку обнаружили археологи на Замковой горе в Гродно. Информация об этом размещена на интернет-портале областной газеты "Гродзенская праўда", сообщает БЕЛТА.

При реставрации Старого замка в Гродно одновременно со строителями работают археологи. Исследования ведутся сразу на нескольких участках. Параллельно археологи изучают грунт, который извлекается во время установки свай. "Просеиваем землю вперемешку с песком и отбираем элементы, представляющие археологический интерес. Обычно здесь встречаются гвозди, части керамики, кости", - рассказала заведующая отделом археологии историко-археологического музея Натальи Кизюкевич.

Недавно учеными была найдена накладка, предположительно золотая, относящаяся к периоду XII-XIII веков. Скорее всего, она украшала икону или книгу. К слову, это не первая драгоценная находка, обнаруженная за время работ в Старом Замке. В октябре 2017 года в пласте, который относится к концу XIV - началу XV века, нашли женское золотое кольцо.

Грунт, поднятый во время бурения углублений для свай, преподнес еще несколько сюрпризов из далекого прошлого. Археологи обнаружили здесь металлическую бусину и рыболовную снасть - блесну, которая сохранилась в довольно хорошем состоянии.-0-