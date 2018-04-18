Драмтеатр белорусской армии победил на фестивале "Смоленский ковчег"

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драматический театр белорусской армии стал победителем VI Международного театрального фестиваля "Смоленский ковчег" в номинации "Лучшая режиссура. Спектакль большой формы". Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре, этой престижной награды удостоена постановка Марины Дударевой "Ромео и Джульетта".

Театральный форум, проходивший с 10 по 17 апреля, представил два десятка классических и современных спектаклей разных жанров. Свое мастерство показали труппы из Беларуси, Казахстана, Швеции, Польши, Израиля, России, в том числе известные московские коллективы. Но и зрители, и компетентное жюри фестиваля были едины во мнении, что минчане показали шекспировскую классику наиболее глубоко и оригинально. Им пришелся по душе сценический авангард: у армейцев по-настоящему звенят клинки и кипят страсти, актеры сливаются в танце, крутят сальто и взлетают на крыльях. Таков режиссерский стиль Марины Дударевой. Ее авторству принадлежит и постановка хореографических номеров.

Впервые спектакль "Ромео и Джульетта" был показан на сцене ДТБА 13 июля 2006 года. Инсценировку шекспировского произведения сделал драматург Алексей Дударев. Декорации и костюмы создала художник-постановщик Ольга Грицаева. В спектакле звучит музыка Антонио Вивальди и Сергея Прокофьева.

В субботу, 21 апреля, спектакль "Ромео и Джульетта" на сцене Драматического театра белорусской армии будет показан дважды - в 12.00 и 19.00.-0-