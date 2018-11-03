Дрига: фильмы "Лістападзіка-2018" обладают высоким художественным уровнем

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все картины конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" обладают высоким художественным уровнем, отметила сегодня на церемонии открытия конкурса первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Лістападзік" - один из самых интересных и ярких конкурсов в программе кинофестиваля "Лістапад". Он дает возможность белорусскому зрителю приобщиться к интересным фильмам в дни детского кино. И хотя такое кино рассчитано на детей и подростков, но при этом оно заставляет задуматься и проанализировать жизнь. В этом году будут фильмы и веселые, и серьезные, но все они имеют высокий художественный уровень, все они будут заставлять подрастающее поколение размышлять, думать, сравнивать свою жизнь и жизнь своих сверстников, вместе с ними радоваться и печалиться, получать яркие незабываемые эмоции", - сказала Ирина Дрига.

Старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" дан сегодня в столичном кинотеатре "Пионер". Лентой открытия стал внеконкурсный фильм белорусского режиссера Игоря Четверикова "Правила геймера".

В "Лiстападзiке" в этом году принимают участие шесть картин, представляющих такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Лента закрытия - бразильская анимационная картина "Тито и птицы".

Показы фильмов "Лiстападзiка" пройдут с 3 по 6 ноября, а конкурс - с 3 по 5 ноября.-0-