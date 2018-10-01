Дрига: национальная премия покажет всю театральную палитру Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия", который пройдет с 2 октября по 21 декабря, покажет всю театральную палитру Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра культуры Беларуси Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала Ирина Дрига, новацией нынешнего, пятого по счету, конкурса стало участие в отборочном туре театров негосударственной формы собственности. Это, в частности, Современный художественный театр, Центр визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн", Театральная мастерская Наталии Башевой (Камерный драматический театр), международный театральный проект НомоCosmos, театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла", ООО "ТриТформаТ".

"В финальном листе рядом с государственными театрами присутствуют спектакли частных театров или театральных проектов. Это интересно и для зрителя, и для жюри, потому что позволит увидеть всю панораму театральной жизни нашей страны, сравнить работы", - сказала первый замминистра.

Всего на отборочные туры было подано 87 спектаклей, в финал прошли 48 постановок.

В нынешнем конкурсе появились две новые номинации: "Лучший экспериментальный спектакль" и "Лучший спектакль театра драмы малой формы". На взгляд Ирины Дриги, с появлением номинации "Лучший спектакль театра драмы малой формы" восстанавливается справедливость, поскольку прежде такие работы оставались за пределами внимания судейской коллегии, в то время как они его достойны.

Говоря о номинации "Лучший экспериментальный спектакль", первый замминистра культуры отметила, что ее появление - требование времени. "Очень активно работают над театральным экспериментом и государственные театры, и молодые коллективы, и культурные центры, поэтому не замечать их усилия было бы несправедливым. Эксперимент, который сегодня является смелым прорывом, завтра может стать классикой. Его нужно заметить и поддержать сейчас", - считает Ирина Дрига. Она добавила, что по предложению театрального сообщества возвращены номинации "Лучший режиссер" и "Лучшая работа художника-сценографа", пересмотрены номинации для музыкального театра.

Организаторами республиканского конкурса театрального мастерства "Национальная театральная премия" выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-