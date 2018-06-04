Два из трех Гран-при "Золотой пчелки" достались могилевчанам

4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Два из трех Гран-при XVII Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка", который прошел с 31 мая по 3 июня в Климовичах, достались могилевчанам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Высшие награды конкурсной программы вручены трио "DiVoice" и солистке продюсерского центра "Мьюзик М" Лилиане Садовской из Могилева, а также заслуженному коллективу народного творчества ансамблю современного танца "Ракета" детской школы искусств "Созвездие" (Нижний Новгород, Россия).

Дипломы первой степени вручили сразу 14 участникам. В их числе cолистка эстрадной мастерской Василия Сенькова (Минск); учащаяся Могилевской городской гимназии №1 Арина Пехтерева; солистка образцовой вокальной студии "Микс" Акулина Андреева (Минск); учащаяся Могилевской детской школы искусств №3 имени М.Н. Солдатова Эльвира Либузер; ученица Могилевской детской школы искусств №4 Ангелина Гваджая.

Участниками "Золотой пчелки" в этом году стали более 600 юных дарований из Беларуси, России, Болгарии, Молдовы и Украины. Во время фестиваля районный центр наполнили выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, ярмарки, концерты, мастер-классы. В формате музыкального форума прошли "Дзень беларускай гасціннасці", "День счастливого детства", "День содружества национальных традиций", "День созвучия талантов", блиц-конкурс "Мисс фестиваля "Золотая пчелка".

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая. Раньше музыкальный форум радовал гостей и жителей региона один раз в два года. Начиная с 2017 года принято решение проводить фестиваль ежегодно.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком, Климовичский райисполком.-0-