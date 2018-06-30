Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят у минской ратуши

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джазовые коллективы из США, Германии и России выступят сегодня в Минске на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Основная тема вечера - "Традиции и современность". Гости услышат квинтет Jonah Levine Collective, квартеты Павла Орлова и Claus Reichstaller Quartett.

"Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" - яркий и интересный проект. Из года в год фестиваль предлагает разнообразную программу, предоставляя зрителям возможность услышать как профессионалов, так и тех, кто делает только первые шаги на сцене.

Каждый вечер посвящен отдельной теме. В числе участников концертов как белорусские музыканты, так и гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Они исполняют инструментальную и вокальную джазовую музыку разных стилей и направлений - от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза.

В числе приглашенных артистов есть признанные во всем мире джазовые звезды, такие как Алекс Сипягин - солист биг-бенда Чарли Мингуса, солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер, виртуозная французская пианистка из "Билли Кобэм Бенд" Камелия Беннасер.

Вход на все концерты свободный. Начало в 20.30.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-