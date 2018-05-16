"Джазовые вечера-2018" пройдут в Минске с 23 июня по 7 июля

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году продолжится традиция проведения бесплатных джазовых вечеров в Минске. Организаторы объявили первые подробности шестого фестиваля "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ".

Минчанам и гостям столицы предложат три вечера джазовых концертов на площади Свободы: 23 июня, 30 июня, 7 июля.

Каждый из вечеров будет посвящен отдельной теме: "Латиноамериканский джаз", "Традиции и современность", "В джазе только девушки". На сцену выйдут белорусские музыканты, а также гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Состав артистов будет назван в конце мая.

В 2017 году хэдлайнерами мероприятия были Скотт Хендерсон (США) и Кристиан Галвез (Чили). Также выступали мультиинструменталист Набиль Хемир (Тунис), вокалист Клив Джонс (США) и многие другие.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-