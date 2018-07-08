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ФОТОРЕПОРТАЖ: Джазовые вечера в Минске завершила программа "В джазе только девушки"

Культура 08.07.2018 | 11:13

Программа "В джазе только девушки" 7 июля завершила шестой сезон проекта "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" в Минске. Музыкальный фестиваль - международная культурная акция с участием музыкантов из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии и других стран, которые исполняют инструментальную и вокальную джазовую музыку разных стилей и направлений - от классического джаза и свинга до бибопа, этно- и смус-джаза. Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".

Фото Оксаны Манчук

@beltanews

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джаз, Минск, музыка, репортаж
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