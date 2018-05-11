Джазовый музыкант и композитор Михаил Альперин ушел из жизни

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джазовый музыкант, композитор и пианист Михаил Альперин ушел из жизни на 62-м году, сообщают информагентства.
О смерти пианиста и композитора Михаила Альперина сообщил в соцсетях музыкант Андрей Кондаков.
Михаил Альперин играл в таких ансамблях, как "Букурия", "Кварта", "Арсенал", Moscow Art Trio. В 1990 году дуэт Альперина и Аркадия Шилклопера (валторна) стал первой российской группой, которую издали на знаменитом лейбле ECM Records.
С 1991 года музыкант постоянно жил в Осло, преподавал в Норвежской музыкальной академии, выпускал альбомы, а также принимал участие в международных джазовых фестивалях в разных странах.-0-
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