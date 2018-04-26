Армен Джигарханян вышел из комы

Народный артист СССР Армен Джигарханян 26 апреля был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник в состоянии комы. Сейчас артист пришел в себя, его состояние стабильное. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас артист вышел из комы и находится в сознании. Завтра его планируют перевести в одну из лучших столичных клиник. Отмечается, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.
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