Армен Джигарханян вышел из комы

Народный артист СССР Армен Джигарханян 26 апреля был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник в состоянии комы. Сейчас артист пришел в себя, его состояние стабильное. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас артист вышел из комы и находится в сознании. Завтра его планируют перевести в одну из лучших столичных клиник. Отмечается, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.