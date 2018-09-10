10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский исполнитель Джон Ледженд стал обладателем премии "Эмми" за участие в съемках телевизионной версии мюзикла "Иисус Хистос - суперзвезда". Певец стал самым молодым в истории обладателем четырех престижных премий: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". Об этом сообщает британская информационная служба BBC.

Вместе с Джоном Леджендом над телепроектом "Иисус Хистос - суперзвезда" работали знаменитый композитор Эндрю Ллойд Вебер и драматург Тим Райс, которые также получили статуэтки "Эмми".

В настоящее время всего 15 знаменитостей входят в клуб EGOT (обладателей наград Emmy, Grammy, Oscar, Tony). В их числе Одри Хепберн, Вупи Голдберг, Роберт Лопез и другие.

Джон Стивенс, известный под псевдонимом Джон Ледженд, выпустил свой дебютный альбом в 2004 году. Помимо премий "Тони" и "Эмми", он также завоевал 10 премий "Грэмми" в различных номинациях и премию "Оскар" за песню Glory к фильму "Сельма".-0-