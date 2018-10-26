Эксклюзивные короткометражки войдут в программу "Незалежнага позірку" 22-25 ноября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре эксклюзивные короткометражные ленты белорусских режиссеров войдут в программу проекта "Незалежны позірк", который представят зрителю в столичном Доме кино 22-25 ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам программный директор национального конкурса ХХV ММКФ "Лістапад", представитель Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" Николай Лавренюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В проекте "Незалежны позірк" демонстрируются лучшие картины, созданные независимыми студиями. "Четыре дня - четыре эксклюзивные ленты белорусских авторов, среди которых планируется показать ленту "Ягор" Романа Подоляко и Михаила Зуя и обязательно призовую картину национального конкурса "Лістапада", - рассказал Николай Лавренюк. Будут представлены сборные киноальманахи, включающие лучшее из современного короткометражного кино страны, в том числе работы кинофестиваля.

Николай Лавренюк отметил, что независимое кино - это новое явление в национальном кинематографе, призванное разрушить стереотипные представления о нем. Формат, избранный для "Незалежнага позірку", интересен зрителям, проект организован в третий раз. "Сегодня мы видим, как режиссеры - участники первого и второго проектов развиваются, а потом их имена звучат на мировых форумах. Сначала мы открываем новых авторов во время "Лістапада", а потом знакомим с ними зрителей нашего проекта. "АРТ Корпорейшн" занимается не только фестивалем, но и прокатом, в том числе белорусского кино. Мы видим, что интерес к нему растет и хотим его закрепить. Поэтому работаем над программой "Незалежнага позірку", ждем результатов фестиваля, выбираем лучшие ленты и показываем их в Доме кино", - сказал программный директор национального конкурса "Лістапада".

Организаторами проекта "Незалежны позірк" выступают минский "Киновидеопрокат" и Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" (дирекция кинофестиваля "Лістапад").-0-