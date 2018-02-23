Экскурсию "Минск на ладони" в Национальной библиотеке переведут на "ясный язык"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной библиотеке Беларуси реализуют проект перевода экскурсии "Минск на ладони" на "ясный язык" - доступное изложение информации для людей с умственными ограничениями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в НББ.

Мини-проект "Перевод экскурсии "Минск на ладони" на "ясный язык" реализуется Национальной библиотекой Беларуси совместно с общественным объединением "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" (БелАПДИиМИ) и направлен на создание безбарьерной коммуникационной среды.

В 2016 году Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, в 2017-м был утвержден Национальный план действий по реализации положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы. Согласно этим документам необходимо разработать и внедрить "ясный язык" как форму отображения письменной, устной и иной информации, доступной для людей, испытывающих трудности в ее восприятии и понимании.

Во многих странах уже знакомы с тем, что такое "ясный язык", помогающий людям с трудностями в понимании, чтении текстов, знакомиться с документами, получать информацию и принимать решения во многих сферах жизни самостоятельно, без чьей-либо подсказки и помощи.

Реализация мини-проекта "Перевод экскурсии "Минск на ладони" на "ясный язык" создаст в Национальной библиотеке Беларуси благоприятные условия по приобщению людей с инвалидностью к культурной жизни.-0-