Экспорт образовательных услуг в системе учреждений Минкультуры вырос на 15%

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт образовательных услуг в системе учреждений Министерства культуры Беларуси в 2017 году по сравнению с 2016-м вырос на 15%, сообщила на коллегии ведомства первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

Рост экспорта образовательных услуг является достижением системы образования Министерства культуры, отметила Ирина Дрига. Причем в общем объеме экспорта услуг ведомства доля образовательных составляет почти 80%, сказала она.

Кроме того, в 2017 году произошел рост объемов внебюджетных доходов, полученных учреждениями образования республиканского подчинения. В 2017 году он составил Br12,7 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 9,4%. Наибольший рост внебюджетных доходов отмечен в Минском государственном художественном колледже им.А.К.Глебова, Белорусском государственном университете культуры и искусств. Незначительное снижение внебюджетных доходов произошло в Белорусской государственной академии музыки и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже.

Рост доходов отмечен во всех организациях образования областного подчинения и г. Минска. Все области обеспечили рост внебюджетных средств по отношению к 2016 году.-0-