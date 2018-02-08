Экспозиция к 100-летию со дня рождения Машерова откроется в музее ВОВ 13 февраля

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, выдающегося государственного деятеля Беларуси Петра Машерова откроется в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны 13 февраля, сообщили БЕЛТА в музее.

Посетители экспозиции проследят этапы становления человека-легенды: от студента, сельского учителя, партизанского командира до руководителя республики. О драматичном жизненном и боевом пути Петра Машерова расскажут многочисленные документы, фотографии, личные вещи.

Впервые широкой публике представят портрет Петра Машерова кисти прославленного белорусского художника Михаила Савицкого. Преподнесенное к 60-летнему юбилею главы БССР полотно все эти годы бережно хранилось в семье Петра Мироновича. Впервые выставлено панно из фондов музея - вышитый портрет Петра Машерова с датой 60 лет, подарок от трудящихся Сенненского района.

Редкая серия фотографий запечатлела поздравления юбиляра известными людьми Беларуси: Петрусем Бровкой, Максимом Танком, Иваном Шамякиным, Николаем Еременко. Рядом - многочисленные подарки, полученные Петром Мироновичем в свой праздник: сорочка-вышиванка от работников Оршанского льнокомбината, декоративный пояс от трудящихся Литовской ССР и другие.

На открытии экспозиции будет представлена книга "Петр Машеров. Эпоха и судьба", посвященная 100-летию со дня его рождения. На открытие приглашены семья Машеровых, сослуживцы Петра Машерова, известные деятели культуры.

Экспозиция продлится до 13 августа.-0-