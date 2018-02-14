Экспозиция о развитии Верхнего города появится в музее истории Минска

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция о развитии территории Верхнего города появится в музее истории Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Галина Ладисова.

Минчане и гости столицы смогут узнать о том, каким был исторический центр белорусской столицы в XII-начале XX веков. Экспонаты будут представлены в здании археологического музея по ул. Кирилла и Мефодия, 6, где пока проходят сменные выставки. Особое внимание предполагается уделить интерактивным технологиям.

"С реализацией проекта мы завершим формирование музейного квартала в Верхнем городе. Также работаем над концепцией и тематико-экспозиционным планом экспозиции, посвященной советскому периоду. Она разместится по ул. Раковской на территории бывшего хлебозавода №1", - рассказала Галина Ладисова.

В числе интересных творческих инициатив 2018 года она назвала организацию юбилейных выставок художника Виктора Альшевского и скульптора Владимира Слободчикова, выставок работ Никаса Сафронова, семьи художников Шаппо, Владимир Слободчикова. Также налажено сотрудничество с одним из польских музеев.

История музея началась в 2010 году, когда в памятнике архитектуры XIX века разместилась выставка произведений Героя Беларуси художника Михаила Савицкого. В настоящее время учреждение объединяет девять музейных объектов, среди них Минская городская ратуша, Художественная галерея Михаила Савицкого, Городская художественная галерея произведений Л.Д.Щемелева, арт-гостиная "Высокое место", Музей-мастерская скульптора Ивана Миско, музей "Лошицкая усадьба", а также экспозиции в Верхнем городе.

Основу фондов составляют коллекции археологических раскопок Минска XI-XIX веков - керамика, изделия из кожи, кости, дерева, металла, ювелирные украшения, нумизматика. Значительную часть собрания составляют мемориальные коллекции выдающихся граждан города, коллекции живописи, графики, фотографии, декоративно-прикладного искусства. Ежегодно в музее организуется более 50 выставок, в том числе крупные международные проекты. Мероприятия с концертной программой, встречи с известными людьми, творческие вечера, интерактивные музейные программы пользуются большой популярностью у минчан и гостей столицы.-0-