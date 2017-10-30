30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию плакатов к 100-летию Октябрьской революции готовит Национальный исторический музей Беларуси, сообщили БЕЛТА в музее.

Коллекция плакатов Национального исторического музея насчитывает около 17 тыс. единиц. В ней представлены плакаты от 1914 года по сегодняшний день. Основную часть составляют политические плакаты 1950-1980-х годов, изданные в Москве, Ленинграде, Минске и посвященные внешней политике, борьбе за мир, пионерской и комсомольской организациям, Конституции, другим событиям жизни бывшего СССР.

Наряду с политическими коллекция хранит плакаты, направленные на охрану памятников истории и культуры, пропаганду достижений белорусского книгопечатания, народного творчества и другие. Практически все области деятельности находились в сфере внимания художников-плакатистов: промышленность, сельское хозяйство, наука и техника, перепись населения. Недостатки в строительстве, охране здоровья, торговле нашли отражение в сатирических плакатах.-0-