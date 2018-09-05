Эквадорско-белорусская выставка к 25-летию установления дипотношений открылась в Минске

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Художественная выставка "Краски культурной дипломатии" торжественно открылась сегодня в Национальном историческом музее в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Эквадором и Беларусью. На выставке представлены художественные работы советника посольства Эквадора в Беларуси по вопросам культурного сотрудничества, художника Педро Вальдивиесо, который являлся куратором многих международных арт-проектов, а также доцента кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств, члена Белорусского союза художников Юрия Подолина.

В церемонии открытия выставки принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси Леопольдо Энрике Ровайо Вердесото, который подчеркнул важность таких культурных проектов для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. На мероприятии также присутствовали представители дипкорпуса, творческой интеллигенции, журналисты, студенты из Эквадора, которые учатся в Беларуси.

На открытии прозвучали эквадорские музыкальные произведения в исполнении струнного квартета Белорусского государственного университета культуры и искусств.-0-