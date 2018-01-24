Элтон Джон отказался от гастрольных туров по всему миру

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный композитор и исполнитель Элтон Джон завершает свою гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем. Вскоре будет официально объявлено о прекращении выступлений с концертами по всему миру, сообщает ТАСС.

70-летний музыкант решил отказаться в будущем от глобальных концертных туров, поскольку в 2017 году он провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился "опасной и редкой" инфекцией во время гастрольной поездки по Южной Африке. Также в 2017 году Элтон Джон по причине нездоровья с трудом перенес возвращение в Великобританию после концерта в чилийской столице Сантьяго.

Последний гастрольный тур исполнителя включал 19 стран на различных континентах.

Элтон Джон, которому 25 марта исполнится 71 год, за свою многолетнюю карьеру выпустил 130 синглов и 30 студийных альбомов. По версии музыкального журнала Rolling Stone он занимает 49-ю строчку списка величайших исполнителей, среди его наград - пять статуэток "Грэмми", премия "Тони" и "Оскар" за саундтрек к мультфильму "Король Лев". В 1994 году музыкант был зачислен в Зал славы рок-н-ролла и до сих пор остается одним из самых успешных рок-певцов Великобритании.-0-