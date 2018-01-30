Эмир Кустурица презентует на "Славянском базаре" новую режиссерскую работу и выступит с концертом

30 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Эмир Кустурица презентует на "Славянском базаре в Витебске" свою новую режиссерскую работу и выступит с концертом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению XXVII форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Показ фильма "По Млечному пути", в котором Эмир Кустурица выступил режиссером и исполнил одну из главных ролей, состоится во время кинопрограммы фестиваля. Также известный артист выступит как музыкант с "Некурящим оркестром" на главной фестивальной площадке.

По словам Александра Сидоренко, в этом году организаторы фестиваля постарались собрать в Витебске как артистов, уже хорошо известных местной публике, так и тех, кто еще не приезжал на "Славянский базар". Так, на рок-концерте выступит группа "Мумий Тролль", в супершоу - участницы Comedy Woman. Эмир Кустурица также впервые станет участником форума. Ряд других имен организаторы пока оставили в секрете.

Еще одна особенность нынешнего фестиваля - большое число приглашенных музыкальных оркестров, широко известных публике. В их числе Александр Сидоренко назвал коллектив "Свадебно-похоронный оркестр" Горана Бреговича, который выступит в Летнем амфитеатре во втором отделении концерта "Некурящего оркестра".

Также прорабатывается возможность проведения в рамках фестиваля циркового проекта. "Уверенность в том, что он будет реализован, есть на 90%. К нам поступают интересные предложения от именитых артистов, проект в работе", - констатировал директор фестиваля.

Александр Сидоренко также подчеркнул, что зрителей и поклонников "Славянского базара" ждут насыщенные разнообразными культурными событиями дни. Так, свое пятилетие отметит проект "Кукольный квартал", в котором спектакли для детей и взрослых предложат кукольные театры из Беларуси, России, Украины. На улицах и площадях Витебска снова развернется фэст уличного искусства "На семи ветрах", будут представлены интерактивные проекты уличных театров, музыкантов, перформеров, кукольных театров и артистов. Готовятся концертные и развлекательные программы.

"Планируется много интересных проектов. Полная программа фестиваля будет озвучена позже", - добавил Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 12-16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума. Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" будет проводиться с 13 по 15 июля. Церемонию награждения победителей конкурса включат в программу торжественного закрытия фестиваля.-0-