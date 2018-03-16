Энциклопедию о сожженных во время ВОВ деревнях планируют издать в Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" планирует издать энциклопедию о сожженных во время Великой Отечественной войны деревнях. Об этом сегодня сообщил директор издательства Владимир Андриевич на презентации книги "Хатынь. Трагедыя беларускага народа", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока это идея. Мы отталкиваемся от проекта "Хатынь. Трагедыя беларускага народа". Он востребован, и в 2019 году, когда будет отмечаться 75-летие освобождения Беларуси, надо напоминать о тех ужасах, которые произошли на территории нашей страны. Хочется сделать иллюстрированную энциклопедию сожженных деревень. Нужно приступать к работе и показать хотя бы 186 населенных пунктов, в том числе и те, что восстановились", - сказал Владимир Андриевич.

Директор издательства подчеркнул, что главная цель запланированной энциклопедии сожженных деревень - заставить людей задуматься, почему это произошло и что сделать, чтобы больше такой трагедии не допустить. Поэтому при ее создании уделят должное внимание и тексту, и визуальному сопровождению, что будет иметь больший эмоциональный отклик у читателей.

Как признался Владимир Андриевич, на базе издательства хотелось бы создать интеллектуальный центр, который мог бы разрабатывать направления работы и отслеживать, что востребовано в обществе. В состав центра вошли бы историки, культурологи, экономисты, ученые, политики.

Презентация книги "Хатынь. Трагедыя беларускага народа" состоялась в Национальной библиотеке Беларуси. Книга вышла на трех языках (белорусском, русском и английском) в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни. Это научно-популярное издание с документальной основой. В нем изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса "Хатынь".-0-