"Эти молодые люди станут признанными мастерами белорусской сцены": первый эстрадный концерт лауреатов спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи прошел в Минске

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый эстрадный концерт лауреатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи прошел сегодня в Минске в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи - яркое и запоминающееся событие в культурной жизни страны.

Как отметил министр культуры Юрий Бондарь, за время существования спецфонда около 4,5 тыс. талантливых молодых людей получили поддержку. "Культура - это духовный фундамент общества. Государство, которое заботится о национальной школе искусства, обязано создавать условия для развития творческой личности. В этом ключе очень важна деятельность специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, который действует с 1996 года. Благодаря работе фонда около 4,5 тыс. молодых людей продолжают свой путь в профессиональном искусстве и прославляют нашу страну. А сегодняшний концерт - возможность заглянуть в будущее: через 15-20 лет эти молодые люди станут признанными мастерами белорусской сцены", - считает он.

Сцена музыкального театра сегодня объединила выдающихся представителей нового поколения белорусской культуры. В этот вечер своим талантом поделились победители республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей: фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко, Хелена Мерааи, Вера Шпаковская, Константин Героник, Алена Климович и другие. Получившие известность в Беларуси и за рубежом музыканты представили все разнообразие направлений искусства: инструментальное исполнительство, вокал, современную хореографию, пантомиму и цирковые номера.

На сцене Белорусского государственного академического музыкального театра выступил сегодня и молодой артист Руслан Асланов. Он признался, что звание лауреата специального фонда Президента "дает стимул двигаться дальше и продолжать работу над собой".

Выступления солистов сопровождал симфонический оркестр Белорусского государственного академического музыкального театра под руководством дирижера Николая Макаревича.

Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи - уникальная система помощи начинающим представителям белорусского искусства. С 1996 по 2018 годы звания лауреата, стипендиата и дипломанта специального фонда удостоены 2624 артиста и 195 коллективов. Большинство из них стали мастерами исполнительского, инструментального, изобразительного и других видов искусства.-0-