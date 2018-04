Ева Засимаускайте с песней "When we're old" представит Литву на Евровидении-2018

Имя: Ева Засимаускайте

Возраст: 24 года

Страна: Литва

Название песни: "When we're old"

Ева Засимаускайте исполнит песню от Литвы на Евровидении-2018. Она выступит в первом полуфинале (8 мая) с песней "When we're old", что переводится как "Когда мы состаримся".

Текст песни Евы Засимаускайте "When we're old"

I know I'll never forget

That day, the first time we met

We've come a long way since then

And we do it all again

From your very first smile

I knew that I'd walk a mile

See, it's for real when you know

You never wanna let go

These are the reasons

I want you to know

You make this place feel like home

These are the reasons

I can't let you go, oh oh

Let's sing a song that we wrote

When we're old, ah ah

When we're old, ah ah

No matter what comes our way

I feel like I'm here to stay

You were the right from the start

And let me inside your heart

After all this time

I hate the sound of goodbye

And if you leave a word

These are the reasons

I want you to know

You make this place feel like home

These are the reasons

I can't let you go, oh oh

Let's sing a song that we wrote

When we're old, ah ah

When we're old, ah ah

Right from our very first kiss

I knew it would end up like this

I'm not afraid to crawl

If I have your help to hold

Ева Засимаускайте родилась в Каунасе и воспитывалась в интеллигентной, строгой семье медиков. В семь лет девочка поступила в музыкальную школу, которую успешно окончила по классу эстрадного пения. После окончания музыкального учебного заведения стала участницей каунасского хора, с которым участвовала в проекте "Choru karai". Девушка пять раз участвовала в национальном отборе на Евровидение, и в 2018 году ей, наконец-то, выпала возможность представить Литву на международном песенном конкурсе.

Награды Евы Засимаускайте:

- Победа в телешоу "Chorų karai" ("Битва хоров").

