18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Курчич участие в конкурсе "Славянского базара" считает большой честью. Такое мнение представитель Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" высказал журналистам после объявления итогов голосования жюри 17 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Исполнитель 8 лет шел к победе в отборе на этот конкурс, пробуясь с 2010 года. Поэтому он считает большой честью право представить Беларусь на престижном международном вокальном конкурсе, который проводится на витебской сцене. "Это особенно ответственно и почетно, потому что все финалисты сильные и достойные. Участие в конкурсах позволяет лишний раз доказать, кто ты и что из себя представляешь. Из этого складывается творческий процесс", - отметил Евгений Курчич.

Певец признался, что изначально не планировал участвовать в отборе в нынешнем году. Но когда подготовил репертуар и узнал реакцию зрителей, то принял решение попытаться. "Теперь буду стараться не подвести Беларусь", - сказал певец.

А для этого музыкант настроен очень серьезно и много работать, репетировать. Возможно, будет пересмотрен репертуар. Упорная работа не пугает артиста: Евгений Курчич занимается музыкой с 10 лет и с тех пор, по его признанию, свободного времени от музыки у него нет.

На сцене Театра эстрады артист спел две песни. Исполнение песни "Крик птицы" жюри оценило в максимальное количество баллов - 90. Всего молодой человек набрал 179 баллов из 180 возможных, что позволило ему стать безусловным лидером.

Евгений Курчич выступит от Беларуси на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2018" Исполнение песни "Крик птицы" жюри оценило в максимальное количество баллов - 90. Всего он набрал 179 баллов из 180 возможных, что позволило стать безусловным лидером.

Евгений Курчич из Минска, ему 27 лет. Молодой человек - педагог кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также певец, актер, лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр искусствоведения, художественный руководитель шоу-группы "Маракасы".

Победа в финальном отборе дала Евгению Курчичу право представлять Беларусь на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Конкурс состоится во время XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 12 по 16 июля.-0-