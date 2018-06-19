Евразийский международный фестиваль культур пройдет 21 июня в Мирском замке

19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мирский замок 21 июня примет Евразийский международный фестиваль культур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ассоциации защиты интеллектуальной собственности "БелБренд".

Фестиваль проводится во второй раз. Ранее площадкой для него становился Пинск. Мероприятие объединяет творческих людей из разных стран мира.

Гостей ждет насыщенная программа. Откроет фестиваль международный пленэр художников, участие в котором примут как известные мастера, так и начинающие творцы.

Продолжится праздник показом белорусского дизайнера Анастасии Фалькович. Модное шоу, где будет представлена коллекция одежды с белорусскими мотивами, пройдет в формате мюзикла с участием группы PAWA и шоу-балета "Феерия".

В вечерней программе фестиваля - концерт лауреатов международной музыкальной премии ЕАЭС BelBrand Award. В сопровождении симфонического оркестра выступят представители Беларуси, России, Италии, Сербии, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

Приглашают гостей фестиваля и на фольклорно-музыкальное шоу "Путешествие по Невриде", в котором примут участие фэнтези-фолк-группа Nevrida, шоу-дуэт "Арбат", обладательница специального приза Евразийского международного рейтингового чемпионата по восточным танцам Милена Вольская. Специальными гостями станут участница шоу "Танцы на ТНТ" Юлия Косьмина и группа Tap Town.

Евразийский международный фестиваль культур - международный проект ассоциации "БелБренд" под патронатом ЕЭК. Фестиваль стал уникальной международной платформой для творческого развития молодежи стран ЕАЭС. Под знаком "Искусство в защиту брендов" он помогает открывать новые таланты в области музыки, литературы, изобразительного, театрального и танцевального искусства.-0-