"Евровидение-2018" стартовало в Лиссабоне

Исполнители прибывали в алфавитном порядке названий участвующих стран и представитель Беларуси ALEKSEEV появился в числе первых. Артист поделился своими эмоциями от происходящего, сказав, что считает честью представлять Беларусь на этом масштабном празднике песни и постарается сделать все максимально хорошо, насколько возможно. Тем более что поддержку от белорусов в свой адрес он ощущает.

Артист отметил профессионализм работающей команды на "Евровидении". Он надеется, что в том числе и благодаря грамотной телетрансляции номера, уже названного журналистами чувственным, сможет донести до зрителей посыл песни "Forever".

После прохода по дорожке, что продлилось порядка трех часов, состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса песни "Евровидение-2018".

Трансляцию с синей дорожки и церемонию открытия поклонники "Евровидения" в Лиссабоне могли увидеть на больших экранах, установленных в евродеревне. -0-