27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факсимильное издание первого "Букваря" презентуют 28 августа в Национальной библиотеке Беларуси. Такая информация размещена на сайте НББ, сообщает БЕЛТА.

Масштабный проект по факсимильному воссозданию первого "Букваря" призван сделать его доступным для широкой аудитории и продемонстрировать высокую ценность культурного наследия белорусского народа, отметили в Национальной библиотеке.

Книга вышла в 1618 году на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье. Всего сохранилось два экземпляра. "Одна из книг была вывезена британским коллекционером в Лондон в начале XVII века. Сегодня этот книжный памятник хранится в библиотеке Миддл Темпл в Великобритании, второй – в Королевской библиотеке Дании. На родине не осталось ни одного издания: как это часто происходит с учебными пособиями, их просто зачитали до дыр", - рассказали в НББ.

В Национальной библиотеке обратили внимание, что презентация неслучайно пройдет в преддверии Дня знаний и Дня белорусской письменности. Ведь именно с букваря начинается путь к знаниям. Сегодня по книгам с таким названием учатся во многих странах мира.

Первому в мире "Букварю", который издали белорусы, в 2018 году исполнилось 400 лет. Книга вышла на 52 листах в карманном формате. В "Букваре" размещен славянский алфавит, примеры слогов из двух и трех букв, простые слова на церковнославянском языке, перечень знаков препинания, цифр (в кириллической традиции), а также азы грамматики и тексты для чтения, включающие религиозные гимны, молитвы, заповеди, проповеди. Юбилейные мероприятия в Национальной библиотеке проходят с начала года. К этому времени состоялись выставки, которые продемонстрировали 400-летнюю историю букварей, а также рассказали о букварях народов мира.-0-