Фестиваль ART-MINSK представляет идентичность и чувства белорусов - арт-критик

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль ART-MINSK представляет идентичность и чувства белорусов, отметил на вернисаже куратор проекта итальянский арт-критик Стефано Антонелли, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Стефано Антонелли, роль куратора позволила ему познакомиться с белорусским искусством, узнать его язык. "Этот проект представляет вашу идентичность и ваши чувства", - сказал он.

Итальянский гость считает, что подобные проекты дают возможность белорусскому искусству быть узнанным во всем мире, потому что способствуют культурному обмену. Ведь для общения жителей разных стран достаточно одного языка - языка искусства.

Для участия в первом международном фестивале ART-MINSK, который проходит в столице с 27 апреля по 20 мая, отобраны работы более 300 художников. Центральная экспозиция разместилась в Республиканской художественной галерее (Дворец искусства). Здесь представлено 150 работ, еще часть разместилась в Национальном центре современных искусств и Национальной библиотеке Беларуси. Всего же в фестивале ART-MINSK, который проходит под девизом "Минск смотрит", принимают участие 14 галерей белорусской столицы. Среди них Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура, Белорусская государственная академия искусств, Художественная галерея "БелАрт", галереи A&V, "ДК", "Арт-Порт", Blique, "Предместье", "Арт Хаус".

Задачей фестиваля организаторы видят представление многообразия художественных направлений в изобразительном искусстве Беларуси. В будущем, а проект планируется проводить регулярно, есть намерение помимо галерей задействовать открытые площадки.-0-