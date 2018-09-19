Фестиваль азербайджанской культуры и индийский праздник пройдут 22-23 сентября в Минске

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль азербайджанской культуры "Бакинский бульвар" и индийский праздник пройдут 22-23 сентября на территории Верхнего города в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Минчане и гости столицы 22 сентября с 13.00 до 23.00 смогут познакомиться с яркой и колоритной национальной культурой Азербайджана. Гостей ожидают обучение народным танцам и игре в нарды, увлекательные мастер-классы и насыщенная концертная программа. Для посетителей подготовили акцию: первые 100 человек, пришедшие на фестиваль, смогут отведать порцию плова бесплатно. В этот день организаторы предложат попробовать и другие блюда национальной азербайджанской кухни, например, барашка на вертеле, традиционные сладости и гранатовое вино.

Также в программе конкурсы и соревнования, тематические викторины с розыгрышами призов, главный из которых - бесплатная путевка на двоих в сказочный Баку. Подготовлена концертная программа с участием звезд азербайджанской и белорусской эстрады, среди которых Самир Джафаров, Лала Мамедова, Джахангир Курбанов, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов, Хелена Мерааи и другие.

Каждый сможет показать себя в массовой лезгинке, сделать роспись хной, поучаствовать в тематическом квесте. Для самых юных гостей фестиваля будут организованы развлекательные зоны с художественным арт-баром, прыжками на батутах, контактным зоопарком, аквагримом и мыльными пузырями. Завершится праздник ярким огненным шоу.

Организаторами фестиваля выступают Мингорисполком и международное общественное объединение "Конгресс азербайджанских общин" Беларуси при поддержке посольства Азербайджана.

День Индии пройдет 23 сентября с 13.00 по 17.00. Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту - традицию древнего индийского боевого искусства, а знаменитая индийская сказительница из Великобритании доктор Сима Ананд расскажет истории из индийской мифологии и литературы. На детской площадке удастся послушать индийские сказки, посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.

Помимо того, будут организованы показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, роспись мехенди. Гости смогут принять участие в спортивных играх, посетить палатки с индийской и вегетарианской кухней, приобрести чай, специи, косметику и сувениры.

Организаторы праздника - посольство Индии и Мингорисполком.-0-