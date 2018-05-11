Фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2018" пройдет 8-9 июня

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХVІІІ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2018" пройдет на главных концертных площадках города 8-9 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Основные мероприятия фестиваля будут приурочены к Году малой родины. Так, 8 июня в выставочном зале Дворца культуры откроется выставка "Наша малая радзіма вачамі мастакоў свету", где будут демонстрироваться работы участников пленэра "Святасць зямлі беларускай". На следующий день Минский областной краеведческий музей представит экспозицию графики "Мейер Аксельрод. Возвращение домой". Программа фестиваля включает также второй и третий туры республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Торжественное открытие песенно-музыкального форума состоится вечером 8 июня на сцене Летнего амфитеатра. Солисты Национального академического концертного оркестра под управлением народного артиста Беларуси Михаила Финберга подготовили для жителей и гостей Молодечно премьеру концерта "Мелодыя лесу", посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси И.М. Лученка. Во время концерта пройдет церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Завершит первый фестивальный день праздничный фейерверк.

Мероприятия "Маладзечна-2018" продолжатся 9 июня. Белорусских поэтов, деятелей культуры и искусства соберет музыкально-поэтическая гостиная "Малая радзіма - пачатак мой і выток". В малом зале Дворца культуры пройдет встреча с заслуженной артисткой Беларуси Тамарой Раевской. Завершит музыкальный форум концерт в Летнем амфитеатре с участием артистов белорусской эстрады.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-