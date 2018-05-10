Фестиваль детской и юношеской книги пройдет в 2019 году в СНГ

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль детской и юношеской книги государств - участников СНГ пройдет в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета Содружества.

Ожидается, что фестиваль в странах СНГ состоится в последнюю декаду марта 2019 года (во время весенних школьных каникул) на базе школьных и дошкольных учебных заведений, библиотек, книжных магазинов, детских домов, домов и дворцов культуры.

Среди целей мероприятия - знакомство читателей с лучшими образцами литературы народов стран СНГ, популяризация качественной детской литературы и формирование читательского вкуса юного поколения, возрождение традиции семейного чтения.

В России во время весенних школьных каникул на протяжении почти 75 лет проводится Неделя детской книги. Она включает встречи с издателями и авторами книг, мастер-классы и творческие мастерские, круглые столы, книжные и электронные презентации, книжно-иллюстративные выставки, литературные праздники и всевозможные конкурсы. Этот опыт и было предложено распространить на другие страны Содружества.

В продолжение такой инициативы решено создать рабочую группу, которая согласует проект положения о фестивале. Этот документ будет рассмотрен 17-18 мая в Исполкоме СНГ в Минске.-0-