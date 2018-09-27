Фестиваль документального кино стран СНГ пройдет в Минске 1-4 октября

27 сентября, Минск /Николай Заяц - БЕЛТА/. Третий фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" примет Минск 1-4 октября. Часть программных мероприятий пройдет в Смоленске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На фестиваль было подано более 150 заявок из 23 стран. В программу вошли 24 документальных фильма из 12 стран. Участниками кинофорума станут как известные, так и начинающие кинодокументалисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Победителей определит международное жюри, куда войдут известные кинодокументалисты, политологи и журналисты.

Пройдут встречи с авторами, мастер-классы, круглые столы, где зрители, участники и гости фестиваля смогут обсудить актуальные темы с известными экспертами из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. В программе также молодежный конкурс короткометражных документальных фильмов "Евразия.DOC: 4 минуты".

Площадками для проведения фестиваля "Евразия.DOC" в Минске, в частности, станут кинотеатр "Беларусь" и Белорусский государственный университет. -0-