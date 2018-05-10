Фестиваль "Город и Книги" пройдет в Минске 18-19 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый книжный фестиваль "Город и Книги" пройдет 18-19 мая в Минске, в сквере перед главным корпусом БНТУ, сообщили БЕЛТА организаторы.

Программа этого года насчитывает более 100 мероприятий и активностей для книжников, будут работать 5 площадок: детская, молодежная, экспертная, площадка чтений, а также стол мастер-классов и литературных игр. Торжественное открытие события состоится 18 мая в 13.00 в сквере возле главного корпуса БНТУ.

Тематика нынешнего фестиваля весьма разнообразная: Минск; наука; комиксы и фантастика; профессии в литературе; особенные дети.

Традиционно ожидаются особенные гости, интересные спикеры. Встречи с белорусскими книжниками проведут четыре современных знаковых автора из России и Швеции - Наталия Волкова, Нина Дашевская, Дмитрий Побединский, Юя Висландер, а также специалист по тактильным книгам из Финляндии Ирмели Холстейн.

Будет работать выставка hаnd-made героев из современных книг "Улыбчивые Чуда". И впервые на время фестиваля откроется библиотека лучших детских и подростковых книг года (по версии экспертов).

Фестиваль "Город и Книги" за время существования стал популярным местом встречи книжников разных возрастов и популярных белорусских и зарубежных авторов, прошло свыше 250 книжных и литературных событий, которые посетили более 16 тыс. человек.

Организаторами фестиваля являются Научная библиотека БНТУ, проект "ЗаЧтение" и ОО "Белорусская библиотечная ассоциация". Ежегодно им помогают более 150 волонтеров, влюбленных в книги. -0-